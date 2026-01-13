México jugará los cuartos de la final de la Kings World Cup, cuál será su siguiente rival

La selección mexicana buscará este martes su clasificación a las semifinales de la Kings World Cup, la cual se está llevando a cabo en Brasil. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

México se enfrentará a Francia este martes 13 de enero en los cuartos de final de la Kings World Cup Nations, desde el Trident Arena de Brasil para definir a uno de los semifinalistas del torneo.

El Tri llega a este encuentro con sed de revancha tras caer en las semifinales de la edición anterior ante el Scratch du Oro, por lo cual busca mejorar su actuación pasada y avanzar al juego por el título.

Cómo llega México a este encuentro

La escuadra mexicana finalizó como primer lugar de grupo gracias al criterio de desempate por la vía de los shootouts. (Instagram: Kings League Americas)

Tras un arranque complicado con derrota ante Arabia Saudita en su debut, México recompuso el camino con par de goleadas contundentes frente a India e Indonesia.

Aunque Arabia Saudita e Indonesia también sumaron dos victorias en la tabla, el liderazgo del grupo se definió en el desempate por Three-Team Shootouts, donde el tricolor salió victorioso y aseguró su boleto directo a cuartos de final.

Resultados de Francia en fase de grupos

La selección francesa obtuvo su boleto tras vencer en la ronda del Last Chance (Instagram: Kings World Cup)

Por su parte, los franceses accedieron a esta ronda a través del Last Chance, luego de quedar como segundos del Grupo C, donde Italia se apoderó del sector.

Después de perder 0-8 en su primer encuentro frente a los italianos, Francia recompuso el camino con par de victorias ante Argelia y Polonia, con lo cual logró acceder a la fase de la última oportunidad, donde vencieron en un juego agónico a Argentina por 7-5.

Cómo le fue a México en las Kings World Cup 2024

México cayó eliminado en 2025 ante Brasil. (Instagram: Kings League Americas)

México compitió en la Kings World Cup Nations 2025, celebrada en Italia, donde el tricolor comenzó con tropiezo en la Ronda 1 al caer 4-2 ante Estados Unidos, pero se recuperó en la Ronda 2 con un contundente 8-4 sobre Arabia Saudita, lo que lo envió al repechaje por los boletos restantes a cuartos de final.

En la fase de repechaje (Last Chance), México brilló al vencer 6-3 a Alemania en su duelo correspondiente, asegurando su pase a cuartos.

Para la ronda de cuartos de final, México venció a la selección de Argentina por la vía de los shootouts tras un empate en el tiempo regular.

Sin embargo, el recorrido del representativo nacional terminó en semifinales tras caer 3-1 ante Brasil.

Dónde ver el juego entre México y Francia

Este martes 13 de enero hay dos juegos programados de cuartos de final.(Instagram: Kings World Cup)

El encuentro de cuartos de final será este martes 13 de enero en punto de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través del canal de Twitch de la Kings World Cup o en Disney+.