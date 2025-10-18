Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

La popular modelo e influencer mexicana Karely Ruiz está lista para subir al cuadrilátero por primera vez. Su esperado debut en el boxeo será este sábado 18 de octubre de 2025, cuando participe en la pelea estelar del evento Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido colombiano WestCol.
Conoce todos los detalles de la pelea de Karely Ruíz y Karina García.
Ya está en marcha la transmisión de Stream Fighters 4, dónde peleará Karely Ruíz.
La Transmisión del evento inició a las 15:00 horas, pero las peleas iniciarán en punto de las 16:00, dentro de ellas peleará la influencer mexicana.