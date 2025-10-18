México Deportes

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

Minuto a minuto de la pelea entre la influencer mexicana y la ex participante de la casa de los famosos Colombia

Por Gerardo Lezama

23:00 hsHoy

La popular modelo e influencer mexicana Karely Ruiz está lista para subir al cuadrilátero por primera vez. Su esperado debut en el boxeo será este sábado 18 de octubre de 2025, cuando participe en la pelea estelar del evento Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido colombiano WestCol.

22:59 hsHoy

Conoce todos los detalles de la pelea de Karely Ruíz y Karina García.

Cuándo es la pelea de Karely Ruiz en Stream Fighters 4: fecha, sede y rivales confirmados

La estrella de OnlyFans sostendrá un encuentro de boxeo en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia

Por Jesús F. Beltrán

Con esta participación, la regiomontana
Con esta participación, la regiomontana suma un nuevo capítulo a su carrera como figura mediática y confirma que su influencia va más allá del contenido digital, consolidándose ahora también en el ámbito deportivo. (Ilustración: Jesús Aviles)

22:06 hsHoy

Ya está en marcha la transmisión de Stream Fighters 4, dónde peleará Karely Ruíz.

21:49 hsHoy
Así fue el cara a
Así fue el cara a cara entre Karina y Karely en el pesaje para Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

La Transmisión del evento inició a las 15:00 horas, pero las peleas iniciarán en punto de las 16:00, dentro de ellas peleará la influencer mexicana.

¿Quién es el exjugador de

