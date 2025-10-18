Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO : Karely Ruiz vs Karina García

La Transmisión del evento inició a las 15:00 horas, pero las peleas iniciarán en punto de las 16:00, dentro de ellas peleará la influencer mexicana.

Ya está en marcha la transmisión de Stream Fighters 4 , dónde peleará Karely Ruíz.

La popular modelo e influencer mexicana Karely Ruiz está lista para subir al cuadrilátero por primera vez. Su esperado debut en el boxeo será este sábado 18 de octubre de 2025 , cuando participe en la pelea estelar del evento Stream Fighters 4 , organizado por el creador de contenido colombiano WestCol .

Conoce todos los detalles de la pelea de Karely Ruíz y Karina García.

