México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Octavos de final del Mundial sub-20

Min. 21: Tras una serie de tiros de esquina y centros, “Chicha” Sánchez metió la pelota que Tahiel Jiménez remató de cabeza pero el portero Chileno la manda afuera.
México solicitó la revisión de un penal sobre Tahiel Jiménez, sin embargo, el árbitro negó que existiera una falta y la selección mexicana pierda una tarjeta de revisión.
Arranca el encuentro de Octavos de Final del Mundial Sub-20, México y Chile buscarán su pase a la siguiente fase del torneo.
Alineación de Chile: Sebastián Mella, Ian Garguez, Milovan Celis, Patricio Romero, Nicolás Suárez, Javier Cárcamo, Flavio Moya, Juan Rossel, Agustín Arce, Vicente Álvarez, Lautaro Millán, Felipe Faundez.
Alineación de México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Diego Sánchez, Obed Vargas, Tahiel Jiménez.
La Inteligencia Artificial proyecta una victoria para la Selección Mexicana Sub-20 sobre Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025, con marcador de 2-1, resultado que colocaría al equipo dirigido por Eduardo Arce en la siguiente fase del torneo juvenil.
El cuadro mexicano pinta como favorito tras su participación en el llamado “grupo de la muerte”, mientras que Chile logró su clasificación por Fair play.