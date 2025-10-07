México Deportes

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Octavos de final del Mundial sub-20

La selección mexicana tras una fase de grupos complicada busca superar al anfitrión del torneo y pasar a los Cuartos

Por Gerardo Lezama

23:24 hsHoy

Min. 21: Tras una serie de tiros de esquina y centros, “Chicha” Sánchez metió la pelota que Tahiel Jiménez remató de cabeza pero el portero Chileno la manda afuera.

23:18 hsHoy

México solicitó la revisión de un penal sobre Tahiel Jiménez, sin embargo, el árbitro negó que existiera una falta y la selección mexicana pierda una tarjeta de revisión.

23:02 hsHoy

Arranca el encuentro de Octavos de Final del Mundial Sub-20, México y Chile buscarán su pase a la siguiente fase del torneo.

22:51 hsHoy
Alineación titular de La Roja
Alineación titular de La Roja para el duelo ante México en Valparaíso. Once inicial con Sebastián Mella en el arco y Juan Rossel como capitán. Imagen cuenta de X @LaRoja

Alineación de Chile: Sebastián Mella, Ian Garguez, Milovan Celis, Patricio Romero, Nicolás Suárez, Javier Cárcamo, Flavio Moya, Juan Rossel, Agustín Arce, Vicente Álvarez, Lautaro Millán, Felipe Faundez.

22:36 hsHoy
Once inicial del Tri juvenil
Once inicial del Tri juvenil frente a Chile en el Mundial Sub-20. Emmanuel Ochoa bajo los tres palos y Elías Montiel liderando como capitán. Imagen cuenta de X @miseleccionsubs

Alineación de México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, Alexei Domínguez, Elías Montiel, Gilberto Mora, Diego Sánchez, Obed Vargas, Tahiel Jiménez.

22:20 hsHoy

México vs Chile, IA revela el resultado de los Octavos de final del Mundial Sub-20

Análisis predictivo anticipa un duelo reñido entre selecciones juveniles, con factores tácticos y físicos como claves del desenlace

Por Gerardo Lezama

La Inteligencia Artificial proyecta triunfo
La Inteligencia Artificial proyecta triunfo de México Sub-20 sobre Chile en el Mundial 2025. Ilustración Jesús Aviles / Infobae México.

La Inteligencia Artificial proyecta una victoria para la Selección Mexicana Sub-20 sobre Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025, con marcador de 2-1, resultado que colocaría al equipo dirigido por Eduardo Arce en la siguiente fase del torneo juvenil.

Leer la nota completa
22:11 hsHoy
El torneo juvenil más importante
El torneo juvenil más importante del mundo a nivel de selecciones, entra en su recta final - crédito @fifaworldcup_es / X

El cuadro mexicano pinta como favorito tras su participación en el llamado “grupo de la muerte”, mientras que Chile logró su clasificación por Fair play.

