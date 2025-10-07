México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Octavos de final del Mundial sub-20

El cuadro mexicano pinta como favorito tras su participación en el llamado “grupo de la muerte”, mientras que Chile logró su clasificación por Fair play.

La Inteligencia Artificial proyecta una victoria para la Selección Mexicana Sub-20 sobre Chile en los Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025 , con marcador de 2-1 , resultado que colocaría al equipo dirigido por Eduardo Arce en la siguiente fase del torneo juvenil.

Arranca el encuentro de Octavos de Final del Mundial Sub-20, México y Chile buscarán su pase a la siguiente fase del torneo.

México solicitó la revisión de un penal sobre Tahiel Jiménez , sin embargo, el árbitro negó que existiera una falta y la selección mexicana pierda una tarjeta de revisión.

Min. 21: Tras una serie de tiros de esquina y centros, “Chicha” Sánchez metió la pelota que Tahiel Jiménez remató de cabeza pero el portero Chileno la manda afuera.

Últimas noticias

Ramsey no viaja con Gales: críticas por su ritmo en Pumas y una lesión lo dejan fuera El mediocampista galés fue descartado por molestias físicas antes de los duelos ante Inglaterra y Bélgica en la Fecha FIFA

Julio César Chávez Jr. confesó que “le dolió” la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford El “Junior” reconoció el legado de Saúl Álvarez en el boxeo mexicano pese a perder los títulos de los supermedianos

Este sería el rival de México Sub 20 si logra vencer a Chile en los Cuartos de Final El equipo comandado por Eduardo Arce buscará esta tarde su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista

México vs Chile, IA revela el resultado de los Octavos de final del Mundial Sub-20 Análisis predictivo anticipa un duelo reñido entre selecciones juveniles, con factores tácticos y físicos como claves del desenlace