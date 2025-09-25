CMLL revela a las luchadoras mexicanas e internacionales del Grand Prix de Amazonas 2025

El Consejo Mundial de Lucha Libre anuncia los equipos del Grand Prix de Amazonas 2025, que enfrentará a México contra el resto del mundo en la Arena México. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló en su noticiero semanal la lista completa de participantes para el Grand Prix de Amazonas 2025, torneo internacional que se celebrará el viernes 24 de octubre en la Arena México.

El evento enfrentará a dos equipos de ocho luchadoras cada uno: México contra el resto del mundo, en un formato de eliminación directa por equipos.

El equipo mexicano estará conformado por La Jarochita, Lluvia, Reyna Isis, India Sioux, Skadi, Persephone, Olympia y dos extranjeras que competirán bajo la bandera nacional: Zeuxis (Puerto Rico) y La Catalina (Chile).

Ambas han sido integradas al equipo mexicano por su afiliación activa con CMLL y su trayectoria consolidada en la empresa. Zeuxis, quien ha representado a México en ediciones anteriores, regresa tras superar una lesión, mientras que Catalina ha sido parte del roster nacional desde su llegada en 2023.

Listo los equipos para el Grand Prix de Amazonas del CMLL, tanto el equipo de México como el Internacional Crédito: Cuenta de X @CMLL_OFICIAL

Por su parte, el equipo internacional reunirá talento de cinco empresas y cuatro países. Desde Japón, participarán Hazuki, Koguma, Mina Shirakawa y Shoko Nakajima, esta última representante de Tokyo Joshi Pro Wrestling y MLW.

Por parte de AEW estarán Julia Hart, Skye Blue y Thekla (Austria), mientras que Diamanté (ROH, Estados Unidos) y Kanji (RevPro, Inglaterra) completan la alineación.

La presencia de luchadoras de STARDOM, AEW, ROH, RevPro y TJPW refuerza el carácter global del torneo, que se ha convertido en una vitrina de estilos técnicos, rudos y de alto rendimiento.

El Grand Prix de Amazonas se disputa en formato de eliminación: dos equipos de ocho luchadoras se enfrentan en una sola caída, donde cada competidora es eliminada por rendición, conteo o descalificación.

El equipo que conserve al menos una integrante en pie al final será declarado vencedor. Este formato ha permitido momentos de alta tensión y dramatismo, con remontadas individuales y alianzas estratégicas en el ring.

Desde su creación en 2021, el Grand Prix de Amazonas ha sido una competencia individual, donde la última luchadora en pie se corona como ganadora absoluta. La primera edición fue conquistada por Dark Silueta el 8 de octubre de 2021.

La competencia ha visto triunfar a luchadoras como Dark Silueta, Dalys y Tessa Blanchard en ediciones anteriores.

En 2022, el triunfo fue para Dalys, mientras que en 2023 la estadounidense Tessa Blanchard se impuso como representante internacional. En la edición más reciente, celebrada el 25 de octubre de 2024, la vencedora fue Reyna Isis, consolidando el dominio mexicano en tres de las cuatro ediciones.

Para 2025, el CMLL apuesta por una mezcla de experiencia, legado y juventud, con el regreso de India Sioux como figura histórica y la inclusión de Persephone y Olympia como representantes de la nueva generación nacional.