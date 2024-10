Emilio Azcárraga lanza dura crítica al América y compromete al equipo

Sobre la mala racha que atraviesan los vigentes bicampeones, el dueño del equipo se pronunció Foto: Jovani Pérez

El viernes 18 de octubre se retoma la actividad del Apertura 2024 dentro de la Liga MX, después de la Fecha FIFA. Uno de los encuentros que más llama la atención es el cruce entre Club América y Santos Laguna, ya que se espera que las Águilas terminen con la racha de tres juegos seguidos sin ganar. Sobre la mala racha que atraviesan los vigentes bicampeones, el dueño del equipo se pronunció.

América, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano, enfrenta un momento crítico en el Apertura 2024. Actualmente, el equipo se encuentra en la décima posición de la tabla general con 14 puntos, a seis unidades de los Pumas, quienes ocupan la última plaza directa a la Liguilla. Esta situación ha generado preocupación entre los directivos y seguidores del club, especialmente tras los recientes resultados adversos en la Liga MX.

En las últimas jornadas, América sufrió una derrota por 0-1 ante Pumas en la Fecha 10 y empató 1-1 contra León en la Jornada 11. Estos resultados han puesto en evidencia la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo para asegurar su participación en la fase final del torneo. Emilio Azcárraga, en el marco del vigésimo aniversario del programa social “Gol por México”, reconoció que el equipo no ha cumplido con las expectativas generadas antes del inicio del torneo.

El entrenador del equipo, Jardine, expresó su frustración tras el empate con León, destacando la importancia de encarar los próximos partidos como finales/ Credit: Katie Stratman-Imagn Images

El entrenador del equipo, Jardine, expresó su frustración tras el empate con León, destacando la importancia de encarar los próximos partidos como finales debido a la posición actual en la tabla. “Vamos a encarar los siguientes partidos como una final por nuestra posición en la tabla, hay puntos suficientes para levantarnos, pero dependemos ahora de victorias y ningún partido será fácil”, afirmó Jardine.

El próximo desafío para América será el sábado 19 de octubre, cuando reciban a Santos, el último lugar de la tabla general. Una victoria en este encuentro podría catapultar a las Águilas al octavo lugar, acercándolos a la zona de clasificación directa a la Liguilla. Este partido se presenta como una oportunidad crucial para el equipo de revertir su situación actual y demostrar su capacidad de competir al más alto nivel.

La presión sobre los jugadores es evidente, y Azcárraga aprovechó la ocasión para instar al plantel a comprometerse con la mejora del rendimiento. El llamado a la acción busca motivar a los jugadores a dar lo mejor de sí en los encuentros restantes del torneo, con el objetivo de asegurar un lugar en la Liguilla y cumplir con las expectativas de la afición y la directiva.

La presión sobre los jugadores es evidente, y Azcárraga aprovechó la ocasión para instar al plantel a comprometerse con la mejora del rendimiento/ (Foto: Twitter/@ElJefeAguila)

“Y la verdad creo que no nada más por el americanismo, no nada más por un campeonato, sino que para llegar a ser el número uno, para llegar a ese campeonato, se requieren meter goles y que no te metan goles. Y quiero comprometer aquí a los jugadores, a la presidencia, el cuerpo técnico, que necesitamos varios goles o más goles de los que hemos anotado y menos goles que nos anoten para llegar a la Liguilla”, agregó Emilio Azcárraga.