Tuca Ferretti revela que FMF le impuso a jugadores en el Tricolor

Tuca Ferretti revela que le impusieron jugadores cuando era el DT de la Selección Mexicana credito:Cuartoscuro

El ex-entrenador Ricardo “Tuca” Ferretti se enfrascó en una serie de declaraciones con el actual director técnico de la Selección Mexicana, Javier “Vasco Aguirre”, tras asegurar que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le impuso jugadores durante su interinato, por lo que ahora reveló el nombre de uno de los futbolistas.

Ferretti se encuentra como analista en la cadena ESPN, apareciendo en distintos programas, desde los cuales ha aprovechado para revelar distintos secretos que vivió durante su paso en la Liga Mx, siendo el tema del Tricolor uno de los más recurrente, en donde solo aceptó estar por algunos encuentros.

Recientemente, Tuca declaró que le había sido impuestos jugadores durante su dirección, sobre todo por temas relacionados a publicidad, generando una reacción en cadena, que llegó hasta Javier Aguirre, quien respondió de manera negativa ante estas declaraciones.

Sin embargo, luego de la respuesta del técnico del combinado nacional, continuó con sus declaraciones, dando a conocer el nombre de uno de los futbolistas que la FMF le pidió que llamará, debido a temas de publicidad, siendo el guardameta Guillermo Ochoa quien fue señalado.

El Tuca y el Vasco han dirigido a la Selección Mexicana en tres ocasiones. El Vasco vive su tercer proceso. (Ilustración: Jovani Pérez)

“A mí sí me impusieron (jugadores), voy a decir uno nada más, Guillermo Ochoa. Se aceptó porque yo no tenía la intención de quedarme en la Selección. Sí me imponía a x o z no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad”, comentó el ex-técnico de Tigres.

Tuca Ferretti añadió que tenía la intención de probar con jugadores jóvenes, ya que solo estaría por un corto periodo, sin embargo, un federativo le habría entregado una lista con los futbolistas que debía llamar para los duelos amistosos que tendría.

El analista estuvo dos etapas con el Tricolor, aunque ambas solo fueron como interino, nunca aceptando el cargo principal, preparando el camino para la llegada otros. La primera se dio en 2015, luego de la salida de Miguel Herrera, consiguiendo ganar una final contra Estados Unidos, misma que les dio el boleto a la Copa Confederaciones de 2017.

Después, regresó al banquillo de México en 2018, tras la renuncia de Juan Carlos Osorio, para dirigir seis partidos amistosos, antes del nombramiento de Gerardo “Tata” Martino. Aunque muchos aficionados pedían que el fuera el estratega oficial, nunca quiso aceptar, debido a los problemas que esto implicaba, además de que vivía un buen momento con Tigres.