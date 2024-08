Por esta razón el CMB no quiere a Marco Verde como boxeador profesional

Mauricio Sulaimán no quiere que Marco Verde inicie en el boxeo profesional, o no de momento (REUTERS/Peter Cziborra)

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde realizó una actuación que hizo soñar a la afición, el atleta de 22 años regresó al boxeo mexicano a un podio después de una ausencia de ocho años en Juegos Olímpicos, aunque no se llevó el oro, su plata generó que el público le aplaudiera su esfuerzo.

En medio de este panorama, lo siguiente que podría aspirar Verde Álvarez sería en el plano del boxeo profesional y ahí contender ya no solo por medallas, sino por campeonatos mundiales en los organismos internacionales del boxeo.

Sin embargo, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no quiere a Marco Verde en su organismo, o al menos no de momento, no quisiera que el medallista olímpico inicie de inmediato su carrera en el ámbito profesional.

Marco Verde ganó una medalla de plata en París 2024 (REUTERS/Pilar Olivares) REUTERS

Y es que, desde la perspectiva del presidente del CMB, aún no es tiempo para que El Green llegue al ámbito profesional y se convierta en el siguiente referente del boxeo nacional. Según con lo que explicó en declaraciones que rescató ESPN, no es momento de que Marco Verde se vuelque al ámbito profesional.

A pesar de que Mauricio Sulaimán ve en el joven peleador muchas cualidades que explorar, iniciar en el ámbito profesional le podría traer una mayor presión a diferencia de los otros peleadores. Fue por ello que, de momento, a Mauricio Sulaimán no le gustaría que diera el brinco al profesional.

“Le veo muchas facultades a Marco para el boxeo profesional, si él decide subir al profesional, que entienda que inicia un nuevo capítulo de su vida, al ser medallista llega con los ojos del mundo arriba de él, y eso puede generar mucha presión”.

Por otra parte, el presidente del CMB lamentó que a los medallistas olímpicos se les corte el proceso de crecimiento en el ring. Aconsejo a Marco Verde de tomarse su tiempo antes de dar el siguiente paso.

A pesar de que Mauricio Sulaimán ve en el joven peleador muchas cualidades que explorar, iniciar en el ámbito profesional le podría traer una mayor presión a diferencia de los otros peleadores (AP Photo/John Locher)

“A los medallistas, normalmente los apresuran demasiado, les empiezan a pagar muy bien desde el principio y les exigen y no hacen el ciclo natural de un boxeador, que es ir peleando con rivales del mismo nivel, ir creciendo y agarrar experiencia poco a poco”, expresó.

Mauricio Sulaimán advirtió a Marco Verde de la fama

El nombre de Marco Verde empezó a tomar popularidad cuando el mexicano empezó a ganar sus rounds y avanzó a instancias de medalla en París 2024, pasó de ser un atleta más de la delegación mexicana a una figura del boxeo olímpico, así como de una persona aclamada en redes sociales.

Por este panorama, el presidente del CMB aconsejó a Marco Alonso de tomar con calma la fama, pues calificó de “peligroso” esta situación, pidió al boxeador mantenerse “con los pies en la tierra” y evitar que su popularidad lo aleje de lo que ha logrado deportivamente.

Mauricio Sulaimán cerró su consejo sobre Marco Verde y le pidió tomarse con calma la idea de saltar ya al ámbito profesional (REUTERS/Peter Cziborra) REUTERS

Insistió que el estilo de vida glamurosa es un “mal” que puede acechar su carrera, en especial cuando es joven, así lo compartió:

“Otro riesgo es que con la fama le van a llegar muchas tentaciones, la fama y el glamour es muy peligroso para los seres humanos. Marco debe mantener los pies en la tierra; yo siento que tiene una familia unida, sólida y eso le va a ayudar mucho”.

Por ello, Mauricio Sulaimán cerró su consejo sobre Marco Verde y le pidió tomarse con calma la idea de saltar ya al ámbito profesional tras su actuación de París 2024.

“Mi consejo sería que si va a brincar al profesional, que no se precipite en nada”.