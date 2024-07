Miguel Herrera quiere regresar a la selección mexicana; esto dijo de reemplazar a Jimmy Lozano

Miguel Herrera se convertirá en analista de Fox Sports para el programa "La última palabra" Foto: Cuartoscuro

La afición mexicana vivió una ilusión más del quinto partido en el Mundial de Brasil 2014, en aquel entonces Miguel Herrera era el director técnico de la selección mexicana y tuvo un desempeño que generó confianza de que este torneo sería diferente, pero no lo fue.

A pesar de su estrepitosa salida del banquillo del Tricolor, el Piojo Herrera se sinceró sobre la ilusión que mantiene de volver a dirigir al combinado nacional. Ahora con la incertidumbre que vive el Tri por su actuación en Copa América, el extécnico de Tigres alzó la mano.

Miguel Herrera estaría en toda la disposición de reemplazar a Jaime Lozano, si la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decide que el Jimmy ya no estará al frente de la selección, el Piojo no dudaría en postularse para asumir el cargo y volver a ser el director técnico de la Selección Nacional de México.

Ahora en su papel como analista deportivo, el Piojo charló con Marca y reveló su deseo de convertirse en entrenador del cuadro azteca. Lo primero que señaló fue que, respeta el proceso de Jimmy Lozano que sigue vigente pese a la eliminación en la Copa América, pero no dudó en postularse al cargo.

Miguel Herrera estaría en toda la disposición de reemplazar a Jaime Lozano (Daniel Bartel-USA TODAY Sports)

Confesó que siempre tiene la ilusión y esperanza de que la FMF lo pueda llamar en algún momento, por lo que siempre en sus contratos laborales pone la condición de que, si la Federación lo llama a tomar el Tri, deja su puesto para responderle a los directivos del futbol mexicano.

“No me gusta decir que yo ya quiero porque hay un técnico y hay que respetarlo. Pero, si a mí me llaman, siempre estoy listo para la selección, esté donde esté. Siempre que llego a un equipo pongo una cláusula de ‘si viene la Selección de México, me voy’”, relató.

En su análisis, lamentó que el proceso de Jimmy haya dejado fuera a jugadores como a Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Henry Martín.

“Han faltado tres jugadores, tampoco es mucho de los que normalmente había llamado, el Chucky Lozano, Henry Martín y por ahí se habla de Memo Ochoa, aunque Malagón era el que iba a parar, pero se lesionó”, agregó.

Miguel Herrera fue el director técnico de la selección mexicana en el Mundial 2014 AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF

Pero, también confesó que el futbol mexicano no tienen mejores jugadores o jóvenes que puedan beneficiar al rendimiento del Tri.

“Pero tampoco es que haya más en México. Dicen que pongan jóvenes, pero no los hay, como ves a España con Lamine Yamal, que anota un golazo a los 16 años. No tenemos todavía jovencitos que salgan ahorita a levantar la mano, pero se está trabajando”.

Miguel Herrera no rechaza posibilidad con Chivas

Miguel Herrera ha decidido alejarse temporalmente de las canchas luego de finalizar su ciclo como director técnico de los Xolos de Tijuana.

Desde junio de 2024, Herrera se unió a la plantilla de Fox Sports como analista en el programa La Última Palabra. Este espacio es conducido por Fernando Cevallos y Rubén Rodríguez. La principal tarea de Herrera en el programa se enfoca en el análisis del desempeño de la Selección Mexicana en la Copa América.

Herrera afirmó que está abierto a nuevas oportunidades en el fútbol mexicano Foto: Cuartoscuro

Pese a haber sido bien recibido en su nuevo rol televisivo, Herrera expresó su disposición para volver a dirigir algún club si surge una oferta. Durante una entrevista para ESTO, el ex entrenador del club Tigres UANL comentó que no descarta dirigir a equipos de la Liga MX, entre ellos las Chivas de Guadalajara. Aunque reconoció que su pasado con el club América podría dificultar su aceptación por parte de la afición y la directiva del Guadalajara.

Herrera afirmó que está abierto a nuevas oportunidades en el fútbol mexicano, manifestando: “Creo que lo que conseguí con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver, que me reciba con tranquilidad, si me llaman, estaré listo para cualquier equipo”. Sin embargo, dejó claro que siempre está dispuesto a asumir cualquier reto que se presente, destacando que “trabajo es trabajo”.