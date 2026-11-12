Encuesta revela a los punteros de cada partido rumbo al Distrito 8 de Coyoacán

(RS)

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Rumbo a la elección de 2027, una encuesta de Algoritmo muestra quiénes son los aspirantes con más preferencias en cada partido para la diputación federal del Distrito 8, en Coyoacán. Faruk Miguel Take (Morena), Gabriel Cuadri (PAN), Amancay González (MC) y Tania Larios (PRI) encabezan las mediciones internas de sus respectivas fuerzas políticas.

El caso más claro es el de Morena. Faruk Miguel Take obtiene 34% de las preferencias, más del doble que Maricela Silva (16%), seguida de Hegel Cortés (14%) y David Vallejo (12%). Con 18 puntos de ventaja sobre su competidora más cercana, Take tiene la delantera más amplia del estudio y la cifra individual más alta de todos los aspirantes medidos en el distrito, sin importar el partido.

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Además, Morena es la fuerza con la preferencia interna más definida: solo 24% de los consultados aún no sabe por quién se inclinaría, el porcentaje de indecisos más bajo de los cuatro partidos.

En el PAN la competencia es más cerrada. Gabriel Cuadri encabeza con 25%, apenas tres puntos arriba de Héctor Barrera (22%), mientras que Priscila Vera suma 15%. El 38% aún no define su preferencia.

En Movimiento Ciudadano, Amancay González lidera con 25%, seguida de Anayeli Muñoz (20%) y Patricia Urriza (16%), con 39% de indecisos.

En el PRI, Tania Larios aparece al frente con 22%, por delante de María Fernanda Moreno (15%) y Juan Carlos Vázquez (14%). Sin embargo, casi la mitad de los encuestados (49%) todavía no se inclina por ningún perfil.

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Metodología: encuesta digital levantada del 4 al 6 de noviembre de 2026 entre usuarios de Facebook, WhatsApp, Instagram y X, con una respuesta por dispositivo. Muestra: 1,000 cuestionarios terminados. Margen de error estimado por la encuestadora: 2.5%.