Lo que una cerveza puede contarnos (RS)

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El primer encuentro con una cerveza casi siempre ocurre a través del aroma. Antes del primer sorbo aparecen notas de pan tostado, cítricos, café o flores.

Después llegan el sabor, la textura y las preguntas: ¿qué ingredientes tiene?, ¿cómo se elaboró?, ¿con qué platillo podría acompañarse? Para quienes hacemos cerveza, esas preguntas son una invitación a contar de dónde viene una receta y qué se buscaba lograr. Este fin de semana, Expo Cerveza México reúne en un mismo lugar muchas de esas conversaciones.

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En México hay mucho por descubrir. Las microcervecerías reinterpretan estilos clásicos, trabajan con ingredientes de su región y desarrollan recetas propias. Detrás de cada etiqueta hay alguien que eligió una malta, definió una temperatura y esperó semanas a que la fermentación completara su trabajo. Conocer a esa persona cambia la forma de apreciar lo que hay en el vaso.

No hace falta ser experto para empezar, basta con ubicar tres grandes familias. Las Ale suelen ser las más expresivas, con aromas y sabores que van de lo frutal a lo especiado. Las Lager ofrecen perfiles limpios y equilibrados; parecen sencillas, pero exigen gran precisión.

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Las de fermentación especial, salvaje o espontánea exploran la acidez, las maduraciones largas y técnicas poco convencionales. Con ese mapa es más fácil orientarse entre las diferentes opciones y descubrir cómo cambia cada estilo junto a un platillo.

Detrás de esa diversidad hay un trabajo que no siempre se ve. Elaborar cerveza combina ciencia y oficio: conocer los ingredientes, comprender la fermentación y cuidar cada etapa del proceso. En nuestro oficio hay un principio sencillo: cada ingrediente debe tener un propósito. El trabajo también tiene una dimensión humana, quizá la más interesante. Quien emprende una cervecería aprende a convertir una receta en un proyecto, a trabajar con proveedores y a explicar su propuesta a públicos muy distintos. Muchas de esas historias nacen de un ingrediente local, una tradición familiar o un platillo regional. Escucharlas es una de las mejores formas de entender la cerveza mexicana.

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La oferta también responde a nuevas preferencias. Las bebidas no alcohólicas a base de malta amplían las opciones para personas adultas que deciden moderar o evitar el alcohol. Lograr en ellas aroma, sabor y cuerpo es un reto técnico, y vale la pena preguntar por ellas.

Por eso, la mejor manera de recorrer una Expo es llegar con preguntas. ¿Qué distingue a este estilo? ¿Por qué elegiste este ingrediente? ¿Con qué platillo la acompañarías? Del otro lado de cada stand hay alguien dispuesto a responder. Si una propuesta te interesa, anota el nombre de la cervecería y sigue su trabajo después: así crecen los proyectos que hoy comienzan.

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Para quienes elaboramos cerveza, la Expo es también un espacio de aprendizaje: escuchar al público y a los colegas a veces inspira la siguiente receta. Como maestro cervecero, me interesa que esa curiosidad vaya acompañada de información y moderación. Elegir porciones pequeñas, alternar con agua, acompañar con alimentos y planear el regreso a casa con cero alcohol al conducir, permite que la visita se concentre en lo esencial: los sabores, la comida y la conversación.

La cultura cervecera crece con el diálogo entre quienes la elaboran y quienes quieren conocerla. La historia de cada cerveza continúa cuando conocemos a quienes la hacen posible.

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PARA IR

Qué: Expo Cerveza México 2026

Cuándo: Del 23 al 25 de octubre. Viernes y sábado, de 12:00 a 22:00 h; domingo, de 12:00 a 19:00 h

Dónde: Pepsi Center WTC, colonia Nápoles, Ciudad de México

Acceso: Solo para personas mayores de edad, con identificación oficial

Texto por:

Por Armando Ochoa López, maestro cervecero de Cerveceros de México