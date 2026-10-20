Investigan a Gurú de Constelaciones Familiares por presunto fraude contra su hijo y Grupo CUDEC (RS)

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La exrectora de los colegios Emilio Cárdenas de Grupo CUDEC, un consorcio educativo de alto valor que opera en el Estado de México, Angélica Patricia Olvera García, fue denunciada penalmente por el robo de documentación oficial, facturas de autos, cajas fuertes y documentos fiscales, que pusieron en riesgo a más de 7 mil alumnos y usuarios.

La funcionaria escolar que durante décadas ocupó una posición de autoridad dentro del grupo educativo terminó encabezando una ofensiva contra la propia organización, en una disputa que trascendió el control de las escuelas y alcanzó sus documentos, sus cuentas bancarias y la continuidad de sus operaciones académicas.

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La ofensiva se intensificó después de que su hijo, Alfonso Malpica Olvera, asumiera el control de Grupo CUDEC en marzo del año 2025, tras detectar irregularidades financieras y administrativas, además de encubrimiento de conductas que atentaban contra la ética de la institución.

Malpica enfrentó la oposición de su madre, quien intentó excluirlo de las decisiones de la empresa y emprendió una campaña de desprestigio en su contra dentro de la comunidad escolar.

El punto más álgido fue el 24 de octubre del 2025, cuando Angélica Patricia Olvera ingresó por la fuerza a las instalaciones escolares acompañada de su hija y un grupo de personas que sustrajeron documentación oficial, actas constitutivas de las empresas, equipos de cómputo, cajas fuertes con documentos bancarios y fiscales, dispositivos de acceso a cuentas bancarias, contratos, facturas de vehículos y dinero en efectivo.

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Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El intento por recuperar el control de la institución no terminó con el saqueo.

En los meses siguientes, Olvera García tomó el control de cuentas bancarias en las que se depositaban las colegiaturas y, de acuerdo con la denuncia presentada por Grupo CUDEC, en la Causa Penal 1430/2026, entre el 3 y el 29 de diciembre de 2025 se transfirieron cerca de 15 millones de pesos desde cuentas de los colegios a su cuenta personal.

A la disputa financiera se sumó el bloqueo de la plataforma académica de la Universidad, que afectó trámites de titulación de estudiantes de posgrado y retrasó su graduación hasta 2026.

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Todo ello, mientras la dirección encabezada por Malpica Olvera enfrentaba las consecuencias administrativas y económicas, la institución veía comprometidas su operación, su comunidad escolar y el prestigio construido durante más de medio siglo.

Exrectora arriesgó 52 años de gran reputación educativa

La historia de la institución comenzó en 1974, cuando María Cárdenas de Malpica fundó una escuela preparatoria en Tlalnepantla, Estado de México. Su objetivo era ofrecer educación privada, sustentada en principios católicos franciscanos, a jóvenes que no podían pagar los colegios más caros de la región.

La preparatoria se convirtió en Grupo CUDEC, un consorcio que incorporó niveles de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y posgrado y en 52 años atendió a más de 120 mil estudiantes.

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A principios de los años noventa, Angélica Patricia Olvera García comenzó a promover constelaciones familiares dentro de la comunidad educativa, una práctica alternativa desarrollada por el sicoterapeuta y exsacerdote católico alemán, Bert Hellinger.

¿Qué son las Constelaciones Familiares?

Bert Hellinger las creo como un tipo de terapia alternativa o enfoque sistémico en la década de los años ochenta para sanar emocionalmente a las personas al observar las dinámicas ocultas en su familia.

Angélica Olvera toma relevancia en la vida de los colegios

La entonces rectora estableció contacto con Hellinger, quien viajó a México en distintas ocasiones desde los años noventa para compartir su método en la comunidad educativa, por lo que la relación con el creador de las constelaciones contribuyó a posicionarla dentro de ese movimiento en el país.

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Durante 30 años, Olvera García promovió estas prácticas entre integrantes de la comunidad de CUDEC: alumnos, padres de familia y trabajadores participaron en sesiones organizadas por la entonces rectora, cuya influencia se extendió dentro de las escuelas.

Su madre obtuvo muchos adeptos y se convirtió en la líder de un movimiento sectario en el que las ideas de Angélica Olvera eran consideradas ley.

Alfonso Malpica y su historia con las Constelaciones Familiares

Malpica Olvera creció bajo la influencia de su madre, adentrado en el tema de las constelaciones familiares. Tuvo contacto por años con Bert Hellinger y generó una amistad con él.

Ese acercamiento con “El padre de las Constelaciones Familiares”, le hizo descubrir que ya con una avanzada edad, el sicoterapeuta alemán mostró su desagrado por algunas implementaciones que Angélica Patricia Olvera distorsionó del sistema original de las constelaciones, enfocándose más en lo que él consideraba prácticas espiritistas.

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En un viaje a México, luego de que Hellinger fuera callado por su gente cercana y no le permitieran expresar su desacuerdo de cómo Angélica Patricia Olvera degradaba las Constelaciones y las alejó de sus preceptos, tuvo una plática con Alfonso Malpica Olvera.

“Recuerdo que el señor luego me hablaba en inglés y metía palabras en alemán. En su desesperación me escribió ´Jesús es lo más importante, lo es todo, no lo olvides. No te apartes de él´. Al final él era teólogo y fue una forma de decirme que no estaba de acuerdo con los cambios que algunos líderes hicieron a su creación.

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“Ya era un señor grande de edad. No le permitían hablar. Él se dio cuenta que muchos cambiaron sus preceptos con tal de tener control sobre sus seguidores. Pero ya las personas que lo obligaban a viajar lo tenían controlado, ya no se podía valer por sí mismo”, recordó Alfonso Malpica Olvera.

Salen a la luz irregularidades en las finanzas y en la administración

Al involucrarse en la administración de Grupo CUDEC, Alfonso Malpica Olvera detectó irregularidades financieras, técnicas y administrativas que afectaban el accionar de las instituciones educativas durante la gestión de su madre, Angélica Olvera García.

Al principio, creyó que los hallazgos en las auditorías eran errores involuntarios; sin embargo, las diferencias con su madre escalaron cuando ella intentó excluirlo de las decisiones de la empresa.

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El conflicto también marcó una ruptura con las constelaciones familiares que su madre promovía, por lo que Alfonso decidió recuperar los principios con los que su abuela fundó el grupo educativo hace 52 años, una decisión que lo enfrentó con Angélica Patricia y con sus seguidores.

La disputa, marcada por el control de las escuelas, la comunidad y los recursos económicos, se trasladó al ámbito familiar e involucró también a Angélica Malpica Olvera, hermana de Alfonso.

Entre 2024 y 2025, Angélica Patricia enfermó gravemente y cedió poderes a su hijo para que asumiera la conducción del grupo educativo. En marzo de 2025, Alfonso convocó a asambleas corporativas conforme a la ley. Ante la inasistencia de su madre, tomó el control de la empresa.

Tras recuperarse, Olvera García no buscó la conciliación; por el contrario, emprendió acciones para recuperar el control de Grupo CUDEC y confrontar a su hijo, quien ya se desempeñaba como director general del grupo.

Auto robo de Angélica Olvera

La madrugada del 24 de octubre de 2025, alrededor de las 04:00 horas, Angélica Patricia ingresó por a las instalaciones escolares junto con su hija, Angélica Malpica Olvera, y otras nueve personas.

Los guardias de seguridad declararon que el grupo les quitó sus radios y teléfonos celulares y les impidió salir para pedir ayuda. Los videos de las cámaras de seguridad demostraron después que elementos de seguridad permitieron el acceso en complicidad.

El allanamiento duró casi dos horas. Las cámaras de videovigilancia captaron, de acuerdo con el material revisado por XPECTRO FM, a Angélica Patricia dirigiendo a varias personas que sustrajeron documentación oficial, equipos de cómputo y tres cajas fuertes con documentos bancarios y fiscales, además de tokens bancarios.

También desaparecieron relojes de alta gama como Cartier y Rolex, facturas de 18 automóviles, contratos de arrendamiento de los inmuebles escolares y dinero en efectivo.

El Consejo Administrativo encabezado por Alfonso Malpica denunció el robo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con la denuncia número TLA/TLA/TLA/104/025178/26/01.

Desvíos de fondos de las cuentas bancarias de los colegios

Entre el 3 y el 29 de diciembre del 2025, Juana Aide Reséndiz Cruz, contadora externa de confianza de la Rectora, realizó transferencias desde las cuentas de los colegios de Grupo CUDEC a la cuenta personal de Angélica Patricia Olvera García, desviando cerca de 15 millones de pesos.

Los abogados y el representante legal de Grupo CUDEC, denunciaron ante la FGJEM aportando los datos de prueba electrónicos de las transferencias bancarias. El proceso se mantiene abierto con la Causa Penal 1430/2026 y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía mexiquense gire órdenes de aprehensión.

Ese mismo 24 d octubre, Fernando René “N”, representante legal de DSM S.A. de C.V., suspendió la plataforma informática de la Universidad Multicultural Emilio Cárdenas.

La suspensión afectó a los estudiantes y paralizó trámites académicos, incluidos los necesarios para obtener títulos de posgrado.

En los meses siguientes, Angélica Patricia tomó el control de las cuentas bancarias y durante tres meses, Alfonso Malpica cubrió los salarios del personal mientras, según la denuncia, su madre retenía los ingresos escolares sin rendir cuentas.

En diciembre del año 2025, Alfonso Malpica inició el procedimiento para registrar una nueva plataforma que permitiera a los estudiantes de posgrado completar sus trámites de titulación. La autorización podía tardar hasta seis meses.

Angélica Patricia y sus seguidores se reunían con padres de familia y alumnos inconformes por los retrasos para las titulaciones. Aunque ella podía ordenar la reactivación de la plataforma anterior por sus facultades, atribuyó los problemas a su hijo y lo acusaron de negarse a dialogar.

La SEP autorizó la nueva plataforma en mayo de este año 2026. Los estudiantes pudieron concluir sus trámites de titulación, pero con aproximadamente un año de retraso. La plataforma anterior, según la información proporcionada, pudo haberse reactivado con una instrucción de Angélica Patricia a Sánchez Serrano.

Intento de secuestro

La confrontación escaló el 8 de diciembre de 2025, cuando Alfonso Malpica aceptó reunirse con padres de familia y estudiantes que exigían respuestas sobre los trámites de titulación.

La reunión prevista para las 8:00 horas en el centro universitario. Alfonso llegó una hora después y entró por otro acceso. El encuentro se realizó en el edificio Federico Malpica del centro universitario.

Alrededor de las 9:30 horas, siete hombres y una mujer que habían esperado a Alfonso en la puerta por donde se suponía iba a llegar, ingresaron a las instalaciones haciéndose pasar por padres de familia para intentar secuestra a Alfonso Malpica. Los intrusos preguntaban quién era el director general.

Padres de familia que presenciaron los hechos intentaron detenerlos y fueron agredidos. Al salirse las cosas fuera de control y generarse una gresca, Alfonso Malpica logró escapar antes de que pudieran alcanzarlo.

Personal del colegio llamó al número de emergencias 911. Cuando policías de Tlalnepantla llegaron, la mujer y seis de los hombres ya habían huido. Elementos de seguridad del plantel retuvieron a uno de los presuntos agresores, quien vestía una sudadera de CUDEC, al igual que el resto de sus compañeros.

El detenido fue identificado como Omar “N”. Permaneció bajo custodia durante varios meses, hasta que un juez le concedió prisión domiciliaria con un dispositivo de geolocalización en el tobillo. La denuncia por este caso es la TLA/TLA/TLA/13/339325/25/12.

Reconoce Angélica Olvera conocimiento de personas no autorizadas que buscaron a su hijo

Videos grabados después del intento de privación de la libertad ese mismo día, muestran a Olvera García refiriéndose a la presencia de un grupo de personas que, según sus propias palabras, acudió a protegerla. Su declaración abrió interrogantes sobre lo que sabía de la presencia de esos individuos y sus intenciones.

La disputa contrastó con la imagen pública que Olvera García construyó durante décadas como promotora del bienestar emocional de las familias. Alfonso ha señalado que, en el ámbito privado, mantenía conflictos con integrantes de su familia y solía ofenderlos.

Proponen iniciar una campaña de desprestigio a Alfonso Malpica

En una reunión que tuvo Angélica Patricia Olvera instantes después del intento de secuestro de su hijo en 8 de diciembre del 2025, una de sus seguidoras le dijo que conocía a gente “poderosa” del periódico La Jornada y que estaba en condiciones de dar un “periodicazo”, en contra de Alfonso Malpica e iniciarle una campaña mediática en su contra. La entonces rectora no descartó la opción.

Ahora, el director general del Grupo CUDEC, Alfonso Malpica Olvera, espera que en las próximas semanas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, vincule a proceso a su madre y exrectora de los colegios.