México registra 79% de asistencia escolar en jóvenes de 15 y 16 años, la más baja entre 9 países de América Latina

Un informe de Argentinos por la Educación sitúa al país en posiciones opuestas: último lugar regional en escolarización de jóvenes de 15 y 16 años, pero primero en trayectorias sin rezago de grado, lo que complica cualquier lectura simplista del sistema educativo mexicano. Crédito: Cuartoscuro.

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Un informe de la organización argentina Argentinos por la Educación, publicado en octubre de 2026, ubica a México con la menor sobreedad escolar entre nueve países latinoamericanos (10%) y con la asistencia más baja entre jóvenes de 15 y 16 años (79%). Su Índice de Resultados Escolares (IRE) fue de 20%, un punto por encima de Argentina (19%).

¿Qué mide el Índice de Resultados Escolares?

PISA evalúa solo a jóvenes escolarizados, por lo que no refleja a quienes ya dejaron la escuela. El IRE, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, incorpora a todos los jóvenes de 15 años y cuenta cuántos cumplen tres condiciones:

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Asisten a clases.

No tienen sobreedad.

Alcanzan al menos el nivel 2 en Lectura y Matemática.

En México, 20 de cada 100 las cumplen. El indicador fue de 24% en 2009, 29% en 2018, 23% en 2022 y 20% en 2025.

¿Qué es la sobreedad y por qué importa?

Proporción de chicos con 15 años que cursan grados inferiores al teórico, por país. Países seleccionados de América Latina. Años 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. Ordenados de menor a mayor tasa de sobreedad

La sobreedad es la proporción de jóvenes que cursan un grado inferior al que corresponde a su edad. Suele deberse a reprobación, ingreso tardío o interrupciones de la trayectoria escolar.

Una cifra baja significa que más estudiantes avanzan al ritmo esperado. En México bajó de 44% en 2009 a 10% en 2025, la menor de los nueve países. Argentina registra 21%, tras haber bajado a 16% en 2022.

Asistencia: el punto más débil de México

Porcentaje de chicos entre 15 y 16 años que asisten a la escuela. Países seleccionados de América Latina. Años 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. Ordenados de mayor a menor tasa de asistencia según cada edición de PISA.

México ocupa el último lugar en asistencia, con 79%, frente a 99% de Chile y 97% de Argentina. La cifra subió desde 71% en 2009, pero sigue por debajo del resto de la región.

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Comparación con Argentina

Tabla 2. Evolución del Índice de Resultados Escolares (IRE), por país. Países seleccionados de América Latina. Años 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. Ordenados de mayor a menor IRE en cada edición.

IRE 2025: México, 20%; Argentina, 19% (séptimo lugar).

Evolución desde 2009: Argentina pasó de 26% a 19%, la mayor baja entre los nueve países según el informe; México, de 24% a 20%.

PISA 2025: México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias; Argentina, 367, 389 y 393, sus peores resultados desde 2006.

El contexto: PISA 2025 y la OCDE

Andreas Schleicher presenta este 8 de septiembre de 2026 el informe del examen internacional y atribuye el desempeño a docentes comprometidos, alumnos perseverantes y una expansión del acceso que incorpora a más jóvenes al sistema

México quedó por debajo del promedio de la OCDE en PISA 2025 y solo 30% de los estudiantes de 15 años alcanzó el nivel básico en matemáticas. Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, habló de “resiliencia” en un contexto de retrocesos del aprendizaje a escala internacional.

Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, habló de “resiliencia en un contexto de retrocesos del aprendizaje a nivel internacional”. La OCDE también indicó que entre 2015 y 2025 el número de jóvenes de 15 años elegibles para PISA creció más rápido que la población total de esa edad. Sheinbaum citó que la proporción pasó de 62 a 69 por ciento.

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Lo que el informe no establece

El estudio no evalúa la Nueva Escuela Mexicana ni los programas de ampliación de preparatorias, y no atribuye causas a los resultados de ningún país. Además, en algunos países las encuestas de hogares cubren solo los principales aglomerados urbanos, lo que puede sobreestimar sus resultados. El informe no precisa en cuáles ocurre.

Según Expansión, la OCDE indica que el bajo desempeño de México puede estar relacionado con los esfuerzos de los últimos gobiernos por incorporar a más adolescentes de comunidades marginadas a la secundaria.