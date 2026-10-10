Licencia de conducir CDMX podría ser válida en Europa: Congreso propone reconocimiento internacional

Guardar

La licencia para conducir en la Ciudad de México podría tener reconocimiento internacional, con una modalidad opcional en los trámites de expedición y renovación que permitiría a sus titulares buscar su revalidación en países de Europa.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo de la propuesta presentada por el diputado panista Raúl de Jesús Torres Guerrero, que apunta a los mexicanos que viven fuera del país y enfrentan límites para manejar con un documento expedido en México. En España residen más de 100 mil connacionales, de acuerdo con el planteamiento expuesto ante el Pleno.

PUBLICIDAD

El exhorto, aprobado por las y los diputados locales, solicita a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) incorporar requisitos, costos y características homologadas en una mejora voluntaria de la licencia. El objetivo es que el documento pueda ser reconocido tanto a nivel federal como internacional.

La modalidad sería opcional y requeriría pago de derechos

El legislador plantea que quienes busquen utilizar su licencia fuera de México puedan pagar los derechos correspondientes para convertir su documento local en uno con características de carácter federal, sin modificar las atribuciones de los gobiernos estatales.

La medida no implica que las licencias de conducir expedidas por la Ciudad de México tengan validez automática en Europa. El acuerdo pide a la SEMOVI crear una modalidad que cumpla condiciones homologadas y permita avanzar en convenios de reconocimiento con autoridades extranjeras.

PUBLICIDAD

Torres Guerrero sostuvo que la capital podría ser la primera entidad del país en impulsar esta opción. “Hoy podría ser que la Ciudad de México fuera la primera entidad en la cual su licencia pudiera ser validada internacionalmente”, afirmó desde la tribuna.

El diputado señaló que las licencias capitalinas cuentan con estándares que, a su juicio, pueden equipararse con los de otras capitales del mundo. La propuesta se concentra en establecer una vía administrativa para que las personas interesadas tramiten una versión mejorada de su documento.

La SRE buscaría mecanismos con gobiernos extranjeros

El Punto de Acuerdo también exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a diseñar, junto con las entidades federativas, mecanismos multilaterales para facilitar la homologación de licencias mexicanas en ciudades extranjeras donde viven connacionales.

PUBLICIDAD

La petición considera la participación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para realizar gestiones que permitan revalidar documentos expedidos en México. El esquema dependería de acuerdos con autoridades de cada país y de las reglas locales de tránsito.

“Este mejoramiento de licencia permitiría que, a nivel federal, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la mano de la Cancillería, poder hacer los convenios”, expresa Torres Guerrero.

El panista refiere que los conductores mexicanos que viven en Canadá y Estados Unidos pueden utilizar sus licencias locales mediante procesos de revalidación o exámenes de adaptación a las normas de tránsito del lugar donde residen.

PUBLICIDAD

Cada país europeo mantiene reglas propias sobre la vigencia de permisos de conducir emitidos en el extranjero. Por ello, el exhorto no crea un documento internacional ni modifica las disposiciones migratorias o vehiculares vigentes en otros territorios.

Mexicanos en Europa enfrentan límites para manejar después de 90 días

El legislador sostuvo que la diáspora mexicana crece en Europa, con presencia en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. En esos destinos, afirma, las personas mexicanas enfrentan restricciones para manejar durante estancias prolongadas.

De acuerdo con su intervención, las licencias mexicanas no suelen permitir la conducción por más de 90 días en varios países europeos. Después de ese plazo, las personas deben cumplir requisitos locales para conservar o adquirir autorización para manejar.

PUBLICIDAD

La propuesta busca que una licencia con características homologadas facilite los trámites de revalidación, aunque el reconocimiento efectivo dependería de acuerdos diplomáticos y administrativos posteriores entre México y las naciones involucradas.

“Esto en pro de las y los mexicanos en el exterior, pero también para conectar a México en el mundo”, señala el diputado durante la discusión del acuerdo.

El Congreso capitalino solicita ahora que la SEMOVI defina los requisitos, costos y características de una modalidad opcional para las licencias. La SRE tendría que analizar, con las entidades federativas, los mecanismos de negociación para buscar su homologación en el extranjero.

PUBLICIDAD