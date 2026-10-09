México

Mujer patea mercancía y retira lonas de vendedores ambulantes junto a Bellas Artes: “Que el gobierno les dé solución”

Un video difundido en redes sociales muestra a una mujer que confronta a comerciantes instalados en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc

Un video grabado en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, muestra a una mujer confrontando a otros vendedores ambulantes instalados en a un costado del Palacio de Bellas Artes En las imágenes se observa el momento en que se aproxima a zona colocados sobre el suelo y patea productos y retira lonas en presencia de transeúntes. Al fondo del parque se observa un Policía Auxiliar de la CDMX que no hace algo para evitar la agresión.

Guardar

Una mujer fue captada en video mientras confrontaba a vendedores ambulantes instalados a un costado del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Las imágenes muestran cómo patea mercancía colocada sobre el suelo y retira lonas que los comerciantes utilizan para exhibir sus productos, sin que se observe una intervención del policía auxiliar que aparece al fondo de la escena.

El incidente ocurrió en la Alameda Central, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital, tomando en cuenta que a unos metros está la estación del Metro Bellas Artes, donde la presencia del comercio ambulante suele coincidir con el tránsito de visitantes, turistas y habitantes de la ciudad.

PUBLICIDAD

En la grabación se observa a la mujer acercarse a la zona donde los vendedores mantienen sus productos extendidos sobre el piso. Una vez frente a ellos, comienza a patear los artículos y a retirar las lonas colocadas sobre el suelo, lo que provoca que la mercancía quede desplazada de su lugar.

“No las quiero aquí, que el gobierno les de solución, a mi no me dio solución, no las voy a dejar tender”, se le oye decir a la mujer mientras aventaja una lona.

La escena ocurre ante la presencia de personas que caminan por el parque y que pueden observar el enfrentamiento. El video permite apreciar los movimientos de la mujer y la forma en que manipula las lonas y los productos de los comerciantes.

Policía auxiliar aparece al fondo durante el altercado

Comerciante agrede a otros en Alameda Central Alcaldía Cuauhtémoc CDMX
Comerciante agrede a otros en Alameda Central (especial)

Uno de los aspectos que destaca en la grabación es la presencia de un elemento de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, quien aparece al fondo del lugar mientras ocurre el incidente.

PUBLICIDAD

En las imágenes no se aprecia que el uniformado intervenga para detener las acciones de la mujer o evitar que continúe pateando la mercancía y retirando las lonas.

La falta de una intervención visible del policía durante los segundos captados por la cámara abre cuestionamientos sobre la actuación de los elementos encargados de vigilar los espacios públicos y atender posibles conflictos entre ciudadanos.

Tampoco se cuenta, a partir de las imágenes descritas, con información suficiente para determinar qué originó la confrontación y cuando ocurrió este hecho.

Comercio ambulante en la Alameda Central

Ambulantes, CDMX, Clara Brugada
Ambulantes fueron desalojados de la Alameda central. Crédito: Cuartoscuro

La Alameda Central se encuentra junto al Palacio de Bellas Artes y constituye uno de los principales puntos de reunión y tránsito peatonal del Centro Histórico. Su ubicación atrae diariamente a visitantes nacionales y extranjeros, así como a comerciantes que ofrecen distintos productos en sus alrededores.

La ocupación de espacios públicos por vendedores ambulantes es un tema recurrente en esta zona de la capital, debido a la omisión de las autoridades de la alcaldía y de la CDMX, áreas destinadas al uso común y peatonal.

En este contexto, este episodio de confrontación directa entre comerciantes que termina con mercancía desplazada y lonas retiradas del suelo. No obstante, no es posible determinar si existía una disputa previa, si hubo una denuncia o si alguna autoridad había intervenido anteriormente.

Sin información sobre posibles sanciones

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer involucrada, las causas del altercado ni si las autoridades capitalinas iniciaron alguna investigación por lo ocurrido.

Tampoco se cuenta con información confirmada sobre posibles personas lesionadas, daños materiales cuantificados o sanciones derivadas del incidente.

La grabación muestra una secuencia de acciones contra los productos de los vendedores ambulantes y la presencia de un policía auxiliar que no interviene de manera visible durante el fragmento.

El caso vuelve a poner atención sobre la convivencia entre comerciantes y otros usuarios de la Alameda Central, así como sobre la actuación de los cuerpos de seguridad ante situaciones de confrontación en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

CDMXAlameda CentralAlcaldía CuauhtémocComercio informalviralmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

La audiencia donde se determinará su vinculación a proceso se realizará el próximo 13 de octubre

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

Huracán Simón sumerge en caos Acapulco: calles convertidas en ríos, autos varados y comercios destrozados

A las 21:15 horas del jueves, el SMN informó que el ciclón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson

Huracán Simón sumerge en caos Acapulco: calles convertidas en ríos, autos varados y comercios destrozados

Síndrome de Estocolmo y el rescate de Gloria Trevi: el caso de secuestro de Irán Castillo que hoy termina con condenas de hasta 165 años

Un juez federal dictó penas contra 9 integrantes de la banda que privó de la libertad a la actriz durante tres días en 2015

Síndrome de Estocolmo y el rescate de Gloria Trevi: el caso de secuestro de Irán Castillo que hoy termina con condenas de hasta 165 años

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Gana Gato de este jueves 8 de octubre

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Gana Gato de este jueves 8 de octubre

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

El delantero y capitán azulcrema expresa su intención sobre su retiro de las canchas, donde aspira a sumar campeonatos y ampliar el legado que ha construido hasta el momento

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

Dictan prisión preventiva a “El Tanque” del CJNG: será trasladado al Altiplano

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de octubre: vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal, FGR lo señala como enlace de Los Primos

Detienen a colombiano dedicado a prestar dinero mediante el “gota a gota” en Calimaya

Asesinan a Guillermo Camacho, padre de la presidenta municipal de Huanusco, Zacatecas

Juez ordena liberar a dos miembros de Los Zetas sentenciados por la masacre del Casino Royale que dejó 52 muertos en Monterrey

ENTRETENIMIENTO

Se estrena hoy la nueva serie de Timbiriche de VIX en medio de polémica y rechazo del elenco original

Se estrena hoy la nueva serie de Timbiriche de VIX en medio de polémica y rechazo del elenco original

La Rosa de Guadalupe lo vuelve a hacer y estrena episodio de “farmear aura”: dónde ver el capítulo completo

Conoce el setlist oficial de Alejandro Sanz en el Estadio GNP Seguros para “¿Y ahora qué?”

Pascal Nadaud llama “falsos” a sus compañeros en La Granja VIP y espera su salida del reality

El festival de cacao y chocolate artesanal que reúne a productores de 14 estados llega al Museo Anahuacalli

DEPORTES

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

Henry Martín adelanta cuáles son sus planes con América antes de retirarse de las canchas: “Es mi sueño”

Pumas prepararía un homenaje a Hugo Sánchez por los 50 años de su debut: fecha, rival y todos los detalles

Porra de Cruz Azul arma fiesta de XV años para burlarse de Pumas y enciende la rivalidad: “Tu casa es mi casa”

Erika “La dinamita” Cruz, tía del Pitbull Cruz, toma postura ante el conflicto económico que involucra a su hermano

Checo Pérez le juega una broma pesada a su compañero de equipo en Cadillac y desata reacciones en redes