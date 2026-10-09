Mujer patea mercancía y retira lonas de vendedores ambulantes junto a Bellas Artes: “Que el gobierno les dé solución”

Un video grabado en la Alameda Central, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, muestra a una mujer confrontando a otros vendedores ambulantes instalados en a un costado del Palacio de Bellas Artes En las imágenes se observa el momento en que se aproxima a zona colocados sobre el suelo y patea productos y retira lonas en presencia de transeúntes. Al fondo del parque se observa un Policía Auxiliar de la CDMX que no hace algo para evitar la agresión.

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Una mujer fue captada en video mientras confrontaba a vendedores ambulantes instalados a un costado del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Las imágenes muestran cómo patea mercancía colocada sobre el suelo y retira lonas que los comerciantes utilizan para exhibir sus productos, sin que se observe una intervención del policía auxiliar que aparece al fondo de la escena.

El incidente ocurrió en la Alameda Central, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital, tomando en cuenta que a unos metros está la estación del Metro Bellas Artes, donde la presencia del comercio ambulante suele coincidir con el tránsito de visitantes, turistas y habitantes de la ciudad.

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En la grabación se observa a la mujer acercarse a la zona donde los vendedores mantienen sus productos extendidos sobre el piso. Una vez frente a ellos, comienza a patear los artículos y a retirar las lonas colocadas sobre el suelo, lo que provoca que la mercancía quede desplazada de su lugar.

“No las quiero aquí, que el gobierno les de solución, a mi no me dio solución, no las voy a dejar tender”, se le oye decir a la mujer mientras aventaja una lona.

La escena ocurre ante la presencia de personas que caminan por el parque y que pueden observar el enfrentamiento. El video permite apreciar los movimientos de la mujer y la forma en que manipula las lonas y los productos de los comerciantes.

Policía auxiliar aparece al fondo durante el altercado

Comerciante agrede a otros en Alameda Central (especial)

Uno de los aspectos que destaca en la grabación es la presencia de un elemento de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, quien aparece al fondo del lugar mientras ocurre el incidente.

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En las imágenes no se aprecia que el uniformado intervenga para detener las acciones de la mujer o evitar que continúe pateando la mercancía y retirando las lonas.

La falta de una intervención visible del policía durante los segundos captados por la cámara abre cuestionamientos sobre la actuación de los elementos encargados de vigilar los espacios públicos y atender posibles conflictos entre ciudadanos.

Tampoco se cuenta, a partir de las imágenes descritas, con información suficiente para determinar qué originó la confrontación y cuando ocurrió este hecho.

Comercio ambulante en la Alameda Central

Ambulantes fueron desalojados de la Alameda central. Crédito: Cuartoscuro

La Alameda Central se encuentra junto al Palacio de Bellas Artes y constituye uno de los principales puntos de reunión y tránsito peatonal del Centro Histórico. Su ubicación atrae diariamente a visitantes nacionales y extranjeros, así como a comerciantes que ofrecen distintos productos en sus alrededores.

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La ocupación de espacios públicos por vendedores ambulantes es un tema recurrente en esta zona de la capital, debido a la omisión de las autoridades de la alcaldía y de la CDMX, áreas destinadas al uso común y peatonal.

En este contexto, este episodio de confrontación directa entre comerciantes que termina con mercancía desplazada y lonas retiradas del suelo. No obstante, no es posible determinar si existía una disputa previa, si hubo una denuncia o si alguna autoridad había intervenido anteriormente.

Sin información sobre posibles sanciones

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la mujer involucrada, las causas del altercado ni si las autoridades capitalinas iniciaron alguna investigación por lo ocurrido.

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Tampoco se cuenta con información confirmada sobre posibles personas lesionadas, daños materiales cuantificados o sanciones derivadas del incidente.

La grabación muestra una secuencia de acciones contra los productos de los vendedores ambulantes y la presencia de un policía auxiliar que no interviene de manera visible durante el fragmento.

El caso vuelve a poner atención sobre la convivencia entre comerciantes y otros usuarios de la Alameda Central, así como sobre la actuación de los cuerpos de seguridad ante situaciones de confrontación en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México.