La receta de hot cakes que sabe a pan de muerto y se prepara en pocos minutos

El aroma del azahar y la naranja anuncia que ya llegó la temporada de pan de muerto. Estos hotcakes llevan esos sabores a un desayuno suave, esponjoso y perfecto para compartir en familia durante las celebraciones de Día de Muertos.
Aunque no sustituyen al pan de muerto tradicional, sí recuperan sus notas más reconocibles: azahar, naranja, mantequilla y azúcar. Se pueden servir en el desayuno, como postre o junto con una taza de chocolate caliente.
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Receta de hotcakes con sabor a pan de muerto
Se trata de hotcakes esponjosos preparados con ralladura de naranja, agua de azahar y un toque de canela. Se cocinan en sartén y se terminan con mantequilla, azúcar y más ralladura de naranja para recordar el sabor del pan de muerto.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo, aproximadamente 250 g.
- 2 cucharadas de azúcar.
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- 0,5 cucharadita de bicarbonato de sodio.
- 0,5 cucharadita de sal.
- 1 cucharadita de canela molida.
- 2 huevos.
- 1,5 tazas de leche, aproximadamente 360 ml.
- 60 g de mantequilla derretida.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 cucharadita de agua de azahar.
- Ralladura de 1 naranja, sin la parte blanca.
- Mantequilla adicional, para cocinar.
- Azúcar glass, para decorar.
- Ralladura de naranja adicional, para servir.
Cómo hacer hotcakes con sabor a pan de muerto, paso a paso
- Coloca en un tazón la harina, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y la canela. Mezcla hasta integrar.
- En otro recipiente bate los huevos con la leche, la mantequilla derretida, la vainilla, el agua de azahar y la ralladura de naranja.
- Vierte los ingredientes líquidos sobre los secos. Mezcla con un batidor de globo hasta integrar. No batas de más: algunos pequeños grumos ayudan a que los hotcakes queden esponjosos.
- Deja reposar la mezcla durante 10 minutos. Este descanso permite que la harina se hidrate y mejora la textura.
- Calienta un sartén antiadherente a fuego medio-bajo y agrega un poco de mantequilla. La temperatura debe ser moderada para que los hotcakes se cocinen por dentro sin quemarse por fuera.
- Vierte aproximadamente 0,25 taza de mezcla por cada hotcake.
- Cocina durante 2 o 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes.
- Voltea con una espátula y cocina durante 1 o 2 minutos más, hasta que el segundo lado esté dorado.
- Repite el procedimiento con el resto de la mezcla. Agrega más mantequilla al sartén cuando sea necesario.
- Sirve los hotcakes calientes con mantequilla, azúcar glass y ralladura de naranja. Si deseas intensificar el sabor, añade unas gotas de agua de azahar al jarabe de maple o espolvorea un poco de canela.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 12 hotcakes medianos, suficientes para 4 porciones de 3 hotcakes cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 470 kcal.
- Grasas: 19 g.
- Carbohidratos: 64 g.
- Proteínas: 12 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los hotcakes se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente con tapa durante un máximo de 3 días.
Para recalentarlos, colócalos en un comal, sartén o tostador durante 2 o 3 minutos. También puedes calentarlos en el microondas durante 20 o 30 segundos.
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En el congelador duran hasta 2 meses. Coloca una hoja de papel encerado entre cada hotcake, guárdalos en una bolsa hermética y descongélalos directamente en el tostador o sartén.
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