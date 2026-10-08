La receta de hot cakes que sabe a pan de muerto y se prepara en pocos minutos

Una torre de hotcakes con mantequilla, jarabe, azúcar glas y ralladura de naranja se presenta en una mesa con flores de cempasúchil y papel picado por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma del azahar y la naranja anuncia que ya llegó la temporada de pan de muerto. Estos hotcakes llevan esos sabores a un desayuno suave, esponjoso y perfecto para compartir en familia durante las celebraciones de Día de Muertos.

Aunque no sustituyen al pan de muerto tradicional, sí recuperan sus notas más reconocibles: azahar, naranja, mantequilla y azúcar. Se pueden servir en el desayuno, como postre o junto con una taza de chocolate caliente.

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Receta de hotcakes con sabor a pan de muerto

Se trata de hotcakes esponjosos preparados con ralladura de naranja, agua de azahar y un toque de canela. Se cocinan en sartén y se terminan con mantequilla, azúcar y más ralladura de naranja para recordar el sabor del pan de muerto.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos .

Cocción: 15 minutos.

Los ingredientes para la elaboración de hotcakes con sabor a pan de muerto se disponen en una mesa junto con flores de cempasúchil y papel picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

2 tazas de harina de trigo, aproximadamente 250 g. 2 cucharadas de azúcar. 2 cucharaditas de polvo para hornear. 0,5 cucharadita de bicarbonato de sodio. 0,5 cucharadita de sal. 1 cucharadita de canela molida. 2 huevos. 1,5 tazas de leche, aproximadamente 360 ml. 60 g de mantequilla derretida. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 1 cucharadita de agua de azahar. Ralladura de 1 naranja, sin la parte blanca. Mantequilla adicional, para cocinar. Azúcar glass, para decorar. Ralladura de naranja adicional, para servir.

Cómo hacer hotcakes con sabor a pan de muerto, paso a paso

Coloca en un tazón la harina, el azúcar, el polvo para hornear, el bicarbonato, la sal y la canela. Mezcla hasta integrar. En otro recipiente bate los huevos con la leche, la mantequilla derretida, la vainilla, el agua de azahar y la ralladura de naranja. Vierte los ingredientes líquidos sobre los secos. Mezcla con un batidor de globo hasta integrar. No batas de más: algunos pequeños grumos ayudan a que los hotcakes queden esponjosos. Deja reposar la mezcla durante 10 minutos. Este descanso permite que la harina se hidrate y mejora la textura. Calienta un sartén antiadherente a fuego medio-bajo y agrega un poco de mantequilla. La temperatura debe ser moderada para que los hotcakes se cocinen por dentro sin quemarse por fuera. Vierte aproximadamente 0,25 taza de mezcla por cada hotcake. Cocina durante 2 o 3 minutos, hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes comiencen a verse firmes. Voltea con una espátula y cocina durante 1 o 2 minutos más, hasta que el segundo lado esté dorado. Repite el procedimiento con el resto de la mezcla. Agrega más mantequilla al sartén cuando sea necesario. Sirve los hotcakes calientes con mantequilla, azúcar glass y ralladura de naranja. Si deseas intensificar el sabor, añade unas gotas de agua de azahar al jarabe de maple o espolvorea un poco de canela.

Una mujer mezcla ingredientes tradicionales en un tazón de barro para la elaboración de alimentos durante el Día de Muertos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 12 hotcakes medianos, suficientes para 4 porciones de 3 hotcakes cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 470 kcal .

Grasas: 19 g .

Carbohidratos: 64 g .

Proteínas: 12 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los hotcakes se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente con tapa durante un máximo de 3 días.

Para recalentarlos, colócalos en un comal, sartén o tostador durante 2 o 3 minutos. También puedes calentarlos en el microondas durante 20 o 30 segundos.

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En el congelador duran hasta 2 meses. Coloca una hoja de papel encerado entre cada hotcake, guárdalos en una bolsa hermética y descongélalos directamente en el tostador o sartén.