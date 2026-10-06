Xochimilco implementa Ley Seca: en qué colonias se prohibirá la venta de alcohol durante octubre (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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La alcaldía Xochimilco anunció que implementará la Ley Seca durante el mes de octubre, por lo que se suspenderá la venta de alcohol en diferentes barrios y colonias de la demarcación, esta medida responde a las fiestas patronales de siete pueblos con periodos que van del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026, según un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Es decir que, todo el mes de octubre la Ley Seca en Xochimilco estará vigente, razón por la que la población deberá tomar precauciones para evitar sanciones en las zonas donde aplicará esta medida de prevención y salvaguardar la integridad de la población durante las celebraciones.

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El acuerdo prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para vinos y licores, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. La restricción también alcanza ventas temporales, romerías, ferias, kermeses, comercio en vía pública y otros establecimientos similares instalados durante las festividades.

La medida opera solo dentro de los perímetros establecidos para cada pueblo, barrio o colonia, no en toda la alcaldía. Las infracciones serán sancionadas conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México.

El secretario de economía celebró que México sea el país que más importa esta bebida. Crédito: Cuartoscuro

¿Qué colonias y barrios de Xochimilco tiene Ley Seca?

La medida abarca a Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlalnepantla, San Lucas Xochimanca, Santa María Tepepan, San Gregorio Atlapulco, el barrio Caltongo y la colonia La Huichapan. Tulyehualco inició la restricción los primeros días de octubre por la fiesta de San Francisco de Asís, mientras que en Caltongo la suspensión ya fue levantada, aunque la festividad continúa.

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San Francisco Tlalnepantla mantiene sus festejos durante esta semana y La Huichapan los inicia el viernes 9. San Lucas Xochimanca tendrá la prohibición del 13 al 25 de octubre, además de las celebraciones previstas en Santa María Tepepan y San Gregorio Atlapulco.

La suspensión rige del 2 al 25 de octubre de 2026, del 28 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre, únicamente en las calles, avenidas, cerradas y callejones delimitados para cada fiesta patronal. Los negocios con giro de alimentos preparados y autorización para vender al copeo podrán operar dentro de los horarios de su permiso.

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Tomar alcohol en la vía pública o en un espacio público no autorizado constituye una infracción cívica, incluso fuera de una ley seca (Foto: Facebook / Joshua Hernández)

Pueblo Santiago Tulyehualco: 2, 3 y 4 de octubre

Barrio Caltongo: 3, 4 y 5 octubre

Pueblo San Francisco Tlalnepantla: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de octubre

Colonia La Huichapan: 9, 10, 11 y 12 octubre

Pueblo San Lucas Xochimanca: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de octubre

Pueblo Santa María Tepepan: 25 octubre

Pueblo San Gregorio Atlapulco: 28, 29, 30, 31 de octubre y 1, 2 de noviembre

Las excepciones y el motivo de la suspensión

Quedan fuera de la prohibición los establecimientos de impacto vecinal y zonal que expendan alimentos preparados y cuenten con autorización vigente para vender bebidas al copeo, siempre que respeten el horario señalado en su permiso. El acuerdo considera que la venta de alcohol en establecimientos mercantiles tiene un “alto impacto social” durante los festejos.

Xochimilco ya aplicó restricciones similares en agosto de 2025 y, para otras celebraciones patronales, en enero de 2026. Con la suspensión temporal, la alcaldía busca que las celebraciones se desarrollen en condiciones de seguridad y convivencia para quienes viven, trabajan o asisten a las zonas delimitadas.

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Las multas pueden superar los 293 mil pesos

La multa por incumplir la ley seca va de 351 a 2,500 UMA, de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza para calcular sanciones administrativas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, fija para 2026 un valor diario de la UMA de 117.31 pesos. Con esa referencia, la sanción mínima por vender alcohol durante una restricción asciende a 41 mil 175.81 pesos.

Las multas pueden superar los 293 mil pesos Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

La multa máxima llega a 293,275 pesos. El monto puede variar si cambia el valor de la UMA o si el acuerdo específico de una alcaldía contempla medidas administrativas adicionales dentro de sus facultades.

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La ley también considera la reincidencia. Si un establecimiento incurre en más de dos infracciones durante un año, la multa puede duplicarse, aunque no puede rebasar el doble del máximo establecido para la falta cometida.

Las disposiciones aplican a tiendas de abarrotes, vinaterías, supermercados, restaurantes, bares, salones de fiestas, ferias, romerías y otros negocios o actividades donde se expendan bebidas alcohólicas, según los términos de cada acuerdo.