México

¿Otra Rubí? Los XV años que invitan a “todo México” tendrán a El Komander y carreras de caballos

Joselin Moreno prepara una fiesta para diciembre que rápidamente se convirtió en una de las celebraciones más comentadas de redes sociales

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Las fiestas de XV años en México volvieron a encontrar una nueva protagonista en redes sociales. Se trata de Joselin Moreno Galván, una joven de San Luis Potosí cuyo video de invitación comenzó a circular con fuerza debido a la particular producción del material y a la magnitud de la celebración que prepara para diciembre.

La grabación, de aproximadamente dos minutos, presenta una propuesta alejada de las tradicionales invitaciones familiares. Con paisajes rurales, caballos, camionetas, música regional y una estética completamente ranchera, Joselin aparece como la figura central de una celebración que rápidamente despertó la curiosidad de miles de usuarios.

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El detalle que más llamó la atención fue la invitación abierta al público, pues el mensaje plantea la posibilidad de recibir visitantes provenientes de diferentes puntos de México.

Una fiesta con sabor ranchero

Una joven de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, prepara una celebración ranchera que ya despertó interés entre usuarios de todo el país. (Especial)
Una joven de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, prepara una celebración ranchera que ya despertó interés entre usuarios de todo el país. (Especial)

El video promocional fue realizado con una producción que aprovecha los paisajes de la región. En diferentes tomas aparecen arcos de piedra y extensas zonas de nopaleras que sirven como escenario para presentar a la quinceañera.

Joselin también aparece portando un sombrero estilo tejano mientras conduce una camioneta y posteriormente protagoniza escenas a caballo. La producción cambia después hacia una imagen más elegante, en la que la joven luce un vestido de gala color lila.

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La celebración potosina generó comparaciones con la famosa fiesta viral de 2016 debido a su convocatoria abierta y la enorme repercusión del video.
La celebración potosina generó comparaciones con la famosa fiesta viral de 2016 debido a su convocatoria abierta y la enorme repercusión del video.

La combinación entre las tradiciones de una fiesta de pueblo y una producción audiovisual pensada para las redes sociales fue suficiente para que el contenido comenzara a llamar la atención.

La celebración tendrá como sede la comunidad de San Rafael Matriz, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y está programada para realizarse durante diciembre.

Pero la invitación no se limita a familiares y amigos.

El evento ha sido presentado como una celebración abierta a visitantes, situación que provocó que usuarios de distintas partes del país comenzaran a bromear con la posibilidad de hacer las maletas y viajar hasta territorio potosino.

El Komander será una de las grandes atracciones

Joselin Moreno prepara una fiesta para diciembre que rápidamente se convirtió en una de las celebraciones más comentadas de redes sociales.
Joselin Moreno prepara una fiesta para diciembre que rápidamente se convirtió en una de las celebraciones más comentadas de redes sociales.

Lo que terminó de convertir la fiesta en un fenómeno viral fue el cartel de entretenimiento.

Los XV años de Joselin contarán con la presentación de El Komander, uno de los nombres más conocidos dentro de la música regional mexicana. Su participación convierte la celebración en un evento que va mucho más allá de una fiesta familiar.

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de actividades relacionadas con las tradiciones ecuestres de la región.

En la película participa "El Komander"
Fecha de estreno de la nueva película de "El Komander" (Especial)

Entre ellas se encuentran dos competencias conocidas como chivas, carreras de caballos que tendrán premios de 15 mil pesos para cada ganador.

La combinación de música, actividades ecuestres y una invitación abierta convirtió rápidamente la celebración en uno de los temas que más comentarios generó entre los usuarios.

¿Otra fiesta como la de Rubí?

MEX41. LA JOYA (MÉXICO), 26/12/2016.- La joven mexicana Rubí Ibarra García (i) baila con su padre Crescencio Ibarra (d) durante la celebración de sus quince años hoy, lunes 26 de diciembre de 2016, en La Joya (México). El cumpleaños número quince de la mexicana Rubí, un evento que pasó de ser algo local a convertirse en un fenómeno mediático en México y el extranjero gracias a las redes sociales, se mantiene como tendencia en estas plataformas virtuales el día en que se reali. EFE/Mario Guzmán
MEX41. LA JOYA (MÉXICO), 26/12/2016.- La joven mexicana Rubí Ibarra García (i) baila con su padre Crescencio Ibarra (d) durante la celebración de sus quince años hoy, lunes 26 de diciembre de 2016, en La Joya (México). El cumpleaños número quince de la mexicana Rubí, un evento que pasó de ser algo local a convertirse en un fenómeno mediático en México y el extranjero gracias a las redes sociales, se mantiene como tendencia en estas plataformas virtuales el día en que se reali. EFE/Mario Guzmán

La viralidad del video inevitablemente provocó que los internautas recordaran uno de los fenómenos más famosos que han surgido de las redes sociales mexicanas: los XV años de Rubí.

En 2016, la invitación pública a la celebración de Rubí Ibarra se convirtió en un fenómeno nacional después de que sus padres difundieran un video en el que anunciaban la fiesta. La frase relacionada con la invitación a “todo México” hizo que miles de personas hablaran del evento y que incluso surgieran personas interesadas en viajar hasta San Luis Potosí.

Ahora, una nueva celebración en territorio potosino vuelve a despertar esa memoria colectiva.

Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo por el video donde invitaba "a todos" a su fiesta (Foto: Facebook rubiibarra)
Rubí Ibarra se convirtió en la quinceañera más famosa del mundo por el video donde invitaba "a todos" a su fiesta (Foto: Facebook rubiibarra)

Aunque las circunstancias son diferentes y cada fiesta tiene su propia organización, las similitudes en cuanto a la invitación abierta y la enorme repercusión en redes sociales fueron suficientes para que los usuarios comenzaran a comparar ambos acontecimientos.

En el caso de Joselin, además, existe un elemento que le da una identidad completamente distinta: el carácter ranchero de la celebración.

Mientras el video continúa circulando, cada vez más personas se preguntan qué ocurrirá cuando llegue diciembre y si la convocatoria digital realmente provocará una llegada masiva de visitantes.

La famosa quinceañera se conviritó en influencer
Rubí Ibarra decidió emprender en la creación de contenido y en la música. Fotos: IG, iamrubiig

Por ahora, lo que comenzó como una invitación para celebrar los XV años de una joven de San Luis Potosí ya consiguió algo que muchas fiestas jamás alcanzan: convertirse en tema nacional antes de que llegue el gran día.

Y con El Komander, carreras de caballos, premios en efectivo y una invitación abierta a México, la fiesta de Joselin Moreno Galván parece tener todos los ingredientes para convertirse en el próximo gran fenómeno viral de las celebraciones mexicanas.

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