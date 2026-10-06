México

Nueva Ley Catastral no aumentará pago del predial en municipios, afirma Sheinbaum

La iniciativa fue enviada al Congreso en septiembre

Claudia Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la iniciativa que envió al Congreso en septiembre para reformar la Ley Catastral en México, no implicará un aumento en el pago predial, por lo que no afectará a los mexicanos, por el contrario, es un apoyo, garantizó.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes 6 de octubre, la mandataria fue cuestionada sobre algunas de las críticas respecto a esta nueva reforma.

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Ley Catastral no federalizará atribuciones de municipios

Sheinbaum rechazó que los cambios propuestos en materia catastral vulneren el federalismo o trasladen al gobierno federal facultades que corresponden a los ayuntamientos.

“La ley es para un esquema de ley general en donde todos los municipios puedan avanzar en su catastro”, declaró la mandataria.

La mandataria sostuvo que la propuesta pretende crear condiciones jurídicas para que los gobiernos municipales actualicen sus registros catastrales. También señaló que ese proceso resulta necesario para la regularización territorial.

“No se considera en ningún momento federalizar lo que es de los municipios, sino generar una condición jurídica para que todos los municipios puedan actualizar sus catastros”, afirmó.

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Municipios recibirán apoyo para actualizar catastros

La mandataria indicó que los municipios tendrán respaldo de la Agencia de Transformación Digital para avanzar en la modernización de sus sistemas catastrales. Afirmó que la reforma busca beneficiar a los ayuntamientos mediante herramientas que les permitan actualizar la información territorial bajo sus propias atribuciones.

“Van a tener todo el apoyo de la Agencia de Transformación Digital”, señaló, asimismo, insistió en que el objetivo de la iniciativa es que los municipios puedan avanzar en sus catastros y en la regularización territorial, sin que ello implique incrementar el impuesto predial.

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