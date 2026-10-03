Rachel baja a huracán categoría 1 y mantiene lluvias fuertes en Baja California Sur

Guardar

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- El ciclón Rachel, que se formó el pasado miércoles, bajó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, pero mantiene lluvias muy fuertes, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en Baja California Sur, Pacífico mexicano, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 09:15 horas (15:15 GMT) el centro de Rachel se localizó a 430 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

PUBLICIDAD

Además, registra vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), rachas de 170 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 6 km/h, alejándose lentamente del país.

El organismo apuntó que las bandas nubosas del meteoro provocarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur (sur); vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur; oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en las costas de Baja California Sur y de 2 a 3 metros de altura en las costas de los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

PUBLICIDAD

El SMN advirtió de que las precipitaciones generadas por Rachel podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer alerta a los avisos de las autoridades.

Rachel se desplazó en los últimos días frente a las costas del oeste de México, recientemente afectadas por el huracán Polo, que acumuló más de 48 horas no consecutivas como categoría 5 antes de tocar tierra dos veces, primero en Baja California Sur y después en Sonora.

PUBLICIDAD

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores. EFE