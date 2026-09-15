México

Lotería Nacional Sorteo Magno del 16 de septiembre: de cuánto es el Premio Mayor y dónde ver resultados

La Lotería Nacional celebra este 16 de septiembre el Sorteo Magno 392 con una bolsa acumulada de más de 335 millones de pesos en premios

Este 24 de noviembre se llevó a cabo el Sorteo Gordo de la Lotería Nacional. (Lotenal)
Este 24 de noviembre se llevó a cabo el Sorteo Gordo de la Lotería Nacional. (Lotenal)
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El Sorteo Magno 392 de la Lotería Nacional reparte este año una bolsa de más de 335 millones de pesos entre distintas categorías de premios por las Fiestas Patrias. La edición conmemora el inicio de la Independencia de México con un billete especial que ya circula en todo el territorio nacional.

La Lotería Nacional emitió cuatro millones 800 mil billetes para esta edición, distribuidos a través de billeteras, billeteros, puntos de venta autorizados y los canales electrónicos App MiLotería y miloteria.mx, donde se pueden adquirir estos cachitos.

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El sorteo se juega en cuatro series, cada una con el mismo universo de 60 mil números, del 00001 al 60000.

¿Cuánto cuesta un cachito?

Algunos de los cachitos conmemorativos. (Lotenal)
Algunos de los cachitos conmemorativos. (Lotenal)

Para participar no es necesario adquirir una serie completa. Un solo cachito cuesta 120 pesos, mientras que una serie de 20 cachitos tiene un valor de 2 mil 400 pesos. Tres series, equivalentes a 60 cachitos, cuestan 7 mil 200 pesos.

Quien busque el monto íntegro del premio principal debe reunir las cuatro series del número ganador: 80 cachitos en total, con un desembolso de 9,600 pesos. Con una sola serie el máximo posible es de 26 millones de pesos; con dos series, 52 millones; y con tres, 78 millones.

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¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Magno 392?

Algunos de los cachitos conmemorativos. (Lotenal)
Algunos de los cachitos conmemorativos. (Lotenal)

El Premio Mayor del Sorteo Magno 392 asciende a 104 millones de pesos, distribuidos entre las cuatro series que integran el sorteo.

Además de esta cifra, la Lotería Nacional distribuye un segundo premio de hasta 12 millones de pesos entre las cuatro series.

La lista continúa con tres premios de 7 millones 170 mil 800 pesos cada uno, cuatro premios de 2 millones de pesos cada uno y otros cuatro de 900 mil pesos.

En los rangos menores se reparten 20 premios de 400 mil pesos, 20 de 240 mil pesos, 40 de 160 mil pesos, 30 de 80 mil pesos, 30 de 64 mil pesos, 30 de 56 mil pesos y 580 premios de 40 mil pesos cada uno.

La institución añade que en el Sorteo Magno “1 de cada 5 gana”, cifra que incluye aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Hora y dónde ver los resultados

Algunos de los cachitos conmemorativos. (Lotenal)
Algunos de los cachitos conmemorativos. (Lotenal)

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional son los encargados de anunciar los números ganadores de los premios directos, que para esta edición suman 763. La transmisión se realiza desde el Teatro de la Lotería Nacional, en la Ciudad de México (Av. Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX).

Tras la ceremonia, los participantes pueden consultar la lista oficial de premios o utilizar el verificador disponible en el sitio web institucional.

El Sorteo Magno 392 se realizará este miércoles 16 de septiembre y podrá seguirse en vivo mediante el canal oficial de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional, con transmisión que iniciará minutos antes de las 20:00 horas.

Requisitos para cobrar y retenciones fiscales

En caso de resultar ganador, el billete o comprobante original es indispensable para el cobro. La Lotería Nacional establece un plazo de 60 días naturales posteriores al sorteo para reclamar el premio.

Los montos ganadores están sujetos a impuestos: existe una retención federal de 1 por ciento, además del gravamen que corresponda según la entidad federativa donde se realice el cobro.

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