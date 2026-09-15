México

Gasolina en Ciudad de México: precio de la Magna, Premium y Diésel este martes 15 de septiembre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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El precio de los combustibles en México, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

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Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

El precio de la gasolina por litro en la Ciudad de México

La gasolina magna se encuentra en un promedio de 23.799 pesos por litro.

Finalmente, el diésel está en un promedio de 26.975 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium, se vende en un promedio de 28.832 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)
Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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