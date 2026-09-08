Almanta, el desarrollo de lujo que promete marcar el rumbo de un nuevo Morelos

Desarrollo

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Almanta se ha convertido en el proyecto residencial del que más se habla en el estado. A una hora de la Ciudad de México, sobre 300,000 metros cuadrados de bosque, río y cascadas naturales en el Pueblo Mágico de Xochitepec, el desarrollo reparte ochocientos doce lotes en su primera etapa, organizados alrededor de un lago con malecón y la casa club más grande de Morelos, con más de cuarenta amenidades, un formato que hasta hace poco se concentraba casi exclusivamente en destinos como Los Cabos o la Riviera Maya.

Grupo AM Real Estate, la desarrolladora responsable del proyecto, es una empresa 100% mexicana dedicada al desarrollo inmobiliario, reconocida por construir oportunidades con alta plusvalía. Ubicado estratégicamente en el corazón de Morelos, Almanta, su proyecto estrella, ya capta la atención de compradores, inversionistas y autoridades locales desde antes de entregar su primera vivienda.

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El desarrollo ya genera más de 500 empleos directos y detona una derrama económica que ronda los 340 millones de pesos en la región, cifras correspondientes únicamente a esta primera etapa de construcción. Se suman más de 1,100 empleos indirectos en proveeduría, transporte y comercio local, un impacto que analistas del sector consideran impresionante para un proyecto todavía en obra.

Xochitepec vive el boom residencial más grande de su historia reciente. El municipio construye hoy más vivienda que en cualquier otro punto de la última década, y sus proyecciones de crecimiento poblacional para 2030 están entre las más altas de Morelos. La llegada de desarrollos de mayor escala, como Almanta, acelera la transición de la oferta local a vivienda media y residencial, y hoy Xochitepec ya compite directamente con los principales destinos de segunda residencia del Estado de México y Morelos, como Valle de Bravo y Tepoztlán, por el comprador que busca cercanía con la capital sin renunciar al entorno natural.

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El alcalde de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, lo dijo sin rodeos: “Almanta detonará la economía de Xochitepec, Pueblo Mágico, y marcará el rumbo de un nuevo Morelos”

, una declaración que refleja el peso que las autoridades ya le atribuyen al proyecto dentro de la estrategia de desarrollo del municipio.

“La derrama de un proyecto de este tamaño no se limita a la obra, se traslada a la proveeduría local, al transporte y al comercio de la zona, y eso es lo que hemos visto en Xochitepec desde que arrancamos la construcción”

, señala Jimena Rosales, gerente del proyecto en Grupo AM. Según sus estimaciones internas, el efecto seguirá creciendo conforme avancen las siguientes etapas del desarrollo.

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A Almanta llegan directivos, profesionistas y familias de la Ciudad de México en busca de segunda residencia, un comprador que hasta hace pocos años no consideraba a Xochitepec entre sus opciones. Los desarrollos residenciales comparables en México subieron casi 37% de valor en los últimos cinco años, y todo indica que la plusvalía de Almanta seguirá esa misma curva conforme avancen las siguientes etapas del proyecto.

Detrás de esas cifras hay también un componente de impacto al empleo local que suele quedar fuera de los reportes. Antonio Cortés, plomero de Xochitepec con catorce años de trayectoria, encabeza una cuadrilla de nueve personas que lleva año y medio de trabajo continuo dentro de la obra, una condición laboral que antes, cuando el oficio dependía de la temporada, no tenía garantizada.

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Almanta ya cumple su promesa, ser el lugar que tú y tu familia merecen. Con las siguientes etapas del proyecto en marcha, y con Xochitepec consolidado ya como una plaza clave de segunda residencia, el desarrollo se perfila como uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos y rentables que ha visto Morelos en las últimas décadas, y una pieza central de la inversión privada en el centro del país.