Onda tropical 29 se aproxima con lluvias intensas en México y zonas de baja presión continúan en vigilancia por formación de ciclones

Un radar de navegación marítima muestra el seguimiento de un huracán y ciclones en formación, bajo un cielo de tormenta con relámpagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pronóstico del clima en México para este martes 18 de agosto contempla lluvias intensas en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones de diferente intensidad en otras 27 entidades.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 28 se desplazará sobre el occidente del país, mientras que la onda tropical número 29 se aproximará a la península de Yucatán.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) también vigila dos zonas en el océano Pacífico debido a su potencial de desarrollo ciclónico. Una de ellas alcanzó una probabilidad de evolución de 80 por ciento durante los próximos siete días.

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Se prevén #Lluvias intensas para este martes en regiones de #BajaCaliforniaSur, #Veracruz, #Oaxaca y #Chiapas. Habrá también ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de #México y los estados de los litorales del #Pacífico y del #GolfoDeMéxico. https://t.co/NTDaB016rv pic.twitter.com/sjyRMwwvFb — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 18, 2026

Ondas tropicales 28 y 29 afectarán diferentes regiones de México

La onda tropical número 28 se localizará este martes sobre el occidente del territorio nacional y contribuirá a la presencia de lluvias fuertes y muy fuertes en estados cercanos al litoral del Pacífico.

Este sistema será reforzado por canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y circulaciones ciclónicas en altura. La combinación favorecerá el desarrollo de nubosidad con capacidad para ocasionar tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Al mismo tiempo, la onda tropical número 29 se aproximará a la península de Yucatán. Su interacción con la humedad procedente del mar Caribe incrementará la probabilidad de precipitaciones en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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En el noroeste del país continuará activo el monzón mexicano, mientras que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se mantendrá sobre la península de Baja California. Ambos sistemas provocarán lluvias, viento y condiciones de inestabilidad en esa región.

La Onda tropical 28 provoca lluvias intensas sobre México, mientras zonas del Pacífico muestran patrones de vientos que podrían evolucionar a ciclones tropicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama meteorológico será complementado por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como por otras circulaciones ciclónicas en altura.

Lluvias intensas en Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Las precipitaciones más abundantes de este martes se concentrarán en el centro y sur de Baja California Sur, sur de Veracruz, este de Oaxaca, así como noroeste y este de Chiapas.

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En estas regiones, el SMN pronosticó lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las siguientes zonas:

Este de Sonora

Centro y sur de Sinaloa

Oeste de Jalisco

Sur y sureste de Puebla

Oeste de Tabasco

El pronóstico contempla lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el suroeste de Chihuahua, noroeste y oeste de Durango, sur de Nayarit, Colima, norte y este de Michoacán, sur y este de Guerrero, norte y suroeste de Campeche, así como centro y oeste de Yucatán.

Habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

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Un mapa meteorológico ilustra el monzón mexicano y una onda tropical con franjas de color naranja y azul que representan nubes y tormentas sobre el territorio de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo. En las regiones donde se esperan lluvias fuertes, muy fuertes o intensas también existe riesgo de deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Ante estas condiciones, la población debe seguir los avisos de la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales y municipales de Protección Civil. También se recomienda evitar el cruce de vialidades inundadas, arroyos, ríos y vados.

Vigilan dos zonas de baja presión en el océano Pacífico

En su actualización de las 12:00 horas de este martes, el SMN informó que mantiene bajo vigilancia dos zonas con potencial para convertirse en ciclones tropicales en el océano Pacífico.

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La primera todavía no se ha formado, pero se prevé el desarrollo de una zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Este sistema incrementó a 80 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días. Por el momento, el reporte no establece una trayectoria ni una distancia específica respecto a las costas mexicanas, debido a que la perturbación aún no está formada.

La segunda zona de baja presión se localiza al suroeste de la península de Baja California y presenta una probabilidad de 20 por ciento de evolución ciclónica en 48 horas, así como de 60 por ciento en siete días.

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El sistema se encuentra aproximadamente a 2 mil 615 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste. Debido a su ubicación y movimiento, no representa un peligro inmediato para el territorio mexicano.

Onda de calor continuará en cinco estados del norte

Durante el transcurso del día persistirá un ambiente de caluroso a muy caluroso en el norte de México y en los estados ubicados en los litorales del Pacífico y del golfo de México.

Onda tropical 9 ocasionará lluvias intensas al sur, ola de calor prevalece al norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda de calor continuará en el centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como en el oeste de Tamaulipas.

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El noreste de Baja California registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, con valores iguales o superiores a 45 grados Celsius.

Las temperaturas máximas se distribuirán de la siguiente manera:

De 40 a 45 grados Celsius en el centro de Baja California Sur; noroeste, oeste y suroeste de Sonora; este de Chihuahua, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

De 35 a 40 grados en el norte de Coahuila, Durango, norte de Sinaloa, sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, norte de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 grados en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Ante las altas temperaturas, el SMN recomendó mantenerse hidratado, utilizar ropa de manga larga y colores claros, evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Vientos fuertes, bajas temperaturas y oleaje elevado

Durante las primeras horas de este martes se esperan temperaturas mínimas de cero a cinco grados Celsius en zonas serranas de Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

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Las rachas alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Los vientos iguales o superiores a 50 kilómetros por hora podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Finalmente, habrá mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas.

Las olas alcanzarán de dos a tres metros en el golfo de Tehuantepec y de uno a dos metros en la costa occidental de la península de Baja California y los litorales de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.