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¿Qué está haciendo México para frenar el sargazo? SEMAR presenta nuevas medidas de recolección

Las autoridades planean implementar cuatro líneas de acción para frenar este fenómeno

Sargazo en México. REUTERS/Paola Chiomante
Sargazo en México. REUTERS/Paola Chiomante
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El almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, dio a conocer las medidas implementadas para frenar el sargazo en las playas del Caribe de México.

Durante la mañanera del pueblo de este 30 de julio en Palacio Nacional, aseguró que el objetivo principal de la estrategia es recuperar la funcionalidad turística y ambiental de estas zonas mediante un esquema permanente de contención y recolección en el mar y aguas someras.

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El plan está enfocado en dos premisas principales, donde la inversión está enfocada en la recolección de esta alga para que no toque las costas, y poder transformarlo en productos para la industria.

Estrategia de recolección del sargazo en México

De acuerdo con el líder de la Secretaría de la Marina (SEMAR), existen cuatro líneas de acción fundamentales, las cuales se implementarán para la reducción de este fenómeno:

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  • Recolección en aguas abiertas
  • Recolección en aguas someras
  • Recolección en playas con mejores practicas ambientales
  • Disposición final

México reutiliza alga marina en carreteras y construcción

La acumulación de sargazo en playas mexicanas ha generado impactos ambientales y económicos, especialmente en Quintana Roo. Para enfrentar este reto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) impulsó un proyecto que transforma el alga en materiales para la construcción y en aditivos para pavimentos.

Esta iniciativa busca no solo limpiar las costas, sino también aprovechar esta vegetación marina como insumo para la infraestructura nacional. El Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM desarrolló tecnologías que permiten fabricar bloques, adoquines, celosías y postes de luz a partir de esta macroalga. Los productos han sido sometidos a pruebas de resistencia bajo las normas del país.

El proceso consiste en recolectarlo, procesarlo y convertirlo en materiales cuya durabilidad es comparable a la del concreto tradicional. Empresas privadas y centros de investigación trabajan en perfeccionar el sistema para lograr una producción a gran escala.

El objetivo es que estos recursos se utilicen en obras públicas, especialmente en regiones afectadas por la proliferación del alga.

En paralelo, el Instituto Mexicano del Transporte realiza estudios para incorporar el sargazo en mezclas asfálticas. El estudio se centra en garantizar que los insumos aporten resistencia y estabilidad a las carreteras. Así, su reutilización representará una alternativa sostenible que contribuye al desarrollo de infraestructuras más duraderas y ayuda a mitigar el impacto ambiental.

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