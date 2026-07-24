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Brasil prohíbe el fuagrás y otras comidas obtenidas con alimentación forzada de animales

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São Paulo, 24 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó un proyecto de ley que prohíbe la producción y comercialización en todo el país de fuagrás y otros alimentos obtenidos mediante la alimentación forzada de animales, informaron este viernes fuentes oficiales.

La medida, publicada hoy en el Diario Oficial y aprobada previamente por el Parlamento, entrará en vigor dentro de 180 días.

El veto incluye, entre otros productos, "el hígado graso de pato o ganso, ya sea fresco o en conserva", muy usado en la gastronomía francesa.

El legislador brasileño especificó que la alimentación forzada se refiere a "cualquier método, mecánico o manual que consista en obligar a ingerir alimentos o suplementos alimenticios por encima del límite de satisfacción natural del animal".

El incumplimiento de la norma acarreará a los infractores una pena de prisión de tres meses a un año más una multa por lo que pasará a considerarse como "practicar actos de abuso, maltrato, causar heridas o mutilar animales silvestres, domésticos o domesticados, nativos o exóticos".

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Según la prensa local, Brasil se convierte así en el segundo país del mundo, después de la India, que prohíbe la fabricación y comercialización de productos obtenidos mediante la alimentación forzada de animales. EFE

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