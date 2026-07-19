México

Sábila para la gastritis: cómo consumir Aloe vera y cuáles son sus posibles beneficios

La planta milenaria destaca por sus compuestos naturales y propiedades estudiadas, aunque su uso requiere moderación para evitar efectos adversos

Guardar
Google icon
Primer plano de una hoja de aloe vera verde recién cortada con látex amarillo goteando sobre una tabla de madera clara.
La sábila, también conocida como Aloe vera, se usa desde hace generaciones en el cuidado de la salud y el bienestar personal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sábila, conocida también como Aloe vera, es una planta utilizada desde hace generaciones por sus diferentes aplicaciones en el cuidado de la salud. Su gel transparente, extraído del interior de sus hojas, es reconocido por sus propiedades regeneradoras y por formar parte de diversos productos destinados al bienestar y cuidado personal.

Dentro de sus usos más conocidos se encuentra su relación con el bienestar digestivo. De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Aloe vera contiene vitaminas y compuestos que pueden integrarse a la alimentación, especialmente en personas que buscan complementar su dieta cuando presentan molestias como gastritis o colitis.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aunque la sábila cuenta con componentes de interés, su consumo debe realizarse con precaución. El uso excesivo de esta planta puede provocar efectos negativos para la salud, por lo que es importante conocer sus características, beneficios y posibles riesgos antes de incorporarla de manera frecuente.

Propiedades del Aloe vera y su relación con el organismo

(Gobierno de México)
El gel transparente de Aloe vera se extrae del interior de sus hojas y se incorpora a productos para el cuidado de la piel. - (Gobierno de México)

Uno de los aspectos más destacados de la sábila es su capacidad regeneradora. El gel de Aloe vera es reconocido por favorecer el proceso de cicatrización de heridas, debido a sus componentes que ayudan a la recuperación de los tejidos. Por esta razón, es común encontrarlo en productos para el cuidado de la piel.

PUBLICIDAD

Además, la información compartida por Profeco señala que el Aloe vera puede funcionar como apoyo para aliviar algunos dolores musculares, reumáticos, dentales y migrañas mediante la aplicación o consumo del gel, dependiendo del uso específico y las recomendaciones correspondientes.

La planta también contiene una sustancia conocida como acíbar, la cual posee propiedades laxantes. Este compuesto debe retirarse de productos destinados al consumo o uso cosmético debido a sus efectos purgantes y potencialmente tóxicos cuando se utiliza de manera inadecuada. Por ello, no todos los derivados de la sábila tienen las mismas características ni deben emplearse de la misma forma.

Nutrientes de la sábila y su posible apoyo para la digestión

Profeco informa que el Aloe vera contiene vitaminas y compuestos que pueden integrarse a la alimentación, sobre todo ante molestias como gastritis o colitis. : iStock
Profeco informa que el Aloe vera contiene vitaminas y compuestos que pueden integrarse a la alimentación, sobre todo ante molestias como gastritis o colitis. : iStock

El Aloe vera contiene un complejo nutricional compuesto por vitaminas como B1, B2, B3, A, B, C y ácido fólico, elementos que participan en diferentes funciones del organismo. Estos nutrientes ayudan al metabolismo, favoreciendo procesos relacionados con la transformación de los alimentos en energía y la producción de glóbulos rojos.

En el caso de quienes presentan gastritis o colitis, Profeco menciona que pueden agregar una porción considerable de Aloe vera a su dieta. No obstante, esto debe hacerse tomando en cuenta las características individuales de cada persona y evitando consumir cantidades excesivas.

Además de sus vitaminas, la sábila es considerada una planta con propiedades antioxidantes. Sus componentes ayudan a combatir el daño ocasionado por los radicales libres, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y el equilibrio general del organismo.

Precauciones antes de consumir sábila de manera habitual

Una planta de sábila verde y espinosa en una maceta de terracota, rodeada de tierra con piedras y otras plantas de sábila.
El consumo excesivo de sábila puede causar inflamación de tejidos del riñón e irritación de hemorroides, por lo que Profeco recomienda precaución y no sustituir atención médica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la sábila tiene una larga historia de uso y diversos componentes de interés, no significa que pueda consumirse sin límites. Una ingesta excesiva puede ocasionar efectos perjudiciales, entre ellos inflamación de tejidos del riñón, irritación de hemorroides y otras complicaciones.

También se le atribuyen propiedades anticoagulantes, antihistamínicas, antivirales y antimicrobianas, debido a ciertos compuestos presentes en la planta. Según Profeco, el Aloe vera puede actuar contra algunos microorganismos relacionados con problemas como el pie de atleta y la gastroenteritis.

La sábila puede formar parte de una alimentación equilibrada cuando se utiliza de manera adecuada, pero no debe considerarse un sustituto de una atención médica ni de tratamientos indicados para problemas digestivos. Conocer sus propiedades y limitaciones permite aprovechar mejor sus características naturales y evitar riesgos innecesarios.

Temas Relacionados

SábilaAloe veragastritisSaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salud mental en jóvenes mexicanos: las tres tendencias que los padres deben conocer

La organización identifica que la demanda de terapia psicológica se ha triplicado y que los motivos de consulta han evolucionado: ya no se limitan a síntomas, sino que abarcan la búsqueda de herramientas para enfrentar el día a día

Salud mental en jóvenes mexicanos: las tres tendencias que los padres deben conocer

Aylín Mujica habría presenciado la muerte de su hijo por videollamada, según reportes

La madre del joven y Osamu Menéndez confirmaron el fallecimiento de su hijo le pasado 17 de julio

Aylín Mujica habría presenciado la muerte de su hijo por videollamada, según reportes

Postre de mango bajo en azúcar: una opción fresca, cremosa y fácil para disfrutar en casa

Esta preparación combina el sabor natural de la fruta con una textura suave para crear un dulce ligero, ideal para quienes buscan alternativas más equilibradas

Postre de mango bajo en azúcar: una opción fresca, cremosa y fácil para disfrutar en casa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: condenan a 50 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Puebla

La víctima fue privada de la libertad en 2021 sobre la carretera Intermixteca–San Bartolo Teontepec; los responsables exigieron 8 millones de pesos para su liberación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: condenan a 50 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Puebla

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

Este es el top 10 de las canciones de K-pop más escuchadas del momento en iTunes México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Yucatán presunto operador financiero de grupo criminal: autoridades federales aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Cae en Yucatán presunto operador financiero de grupo criminal: autoridades federales aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Blindan a Zacatecas con más de 400 elementos tras cuerpos hallados sin vida

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: condenan a 50 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Puebla

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El caso El Mayo Zambada reaviva la tensión entre México y EEUU: esto es lo que está en juego

ENTRETENIMIENTO

Salud mental en jóvenes mexicanos: las tres tendencias que los padres deben conocer

Salud mental en jóvenes mexicanos: las tres tendencias que los padres deben conocer

Aylín Mujica habría presenciado la muerte de su hijo por videollamada, según reportes

Maestro Shifu explota en redes y revela la polémica que terminó con una pared borrada: “190 mil pesos por un mural”

Fede: quién es el youtuber de retos extremos e historias de payasos que va a La Casa de los Famosos México

Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

DEPORTES

A una semana de que acabe el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se mete como tercero en la clasificación general

A una semana de que acabe el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se mete como tercero en la clasificación general

Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

Matías Almeyda pide unión entre mexicanos y argentinos: “Quiero que se lleven bien”

Guillermo Almada revela lo que le hace falta mejorar al América tras la victoria ante Querétaro