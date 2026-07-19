Precio del gas LP: así quedan los costos del 19 al 25 de julio en México

El precio máximo del gas LP correspondiente a la semana del 19 al 25 de julio ya puede consultarse a través de los canales oficiales habilitados por las autoridades federales. Esta actualización semanal permite que los consumidores conozcan el costo autorizado en su municipio antes de realizar una compra, lo que facilita comparar tarifas y verificar que los distribuidores respeten los límites establecidos.
Aunque se trata del mismo combustible, las tarifas no son iguales en todo el país. Aspectos como la logística de distribución, el traslado, el almacenamiento y la infraestructura disponible en cada región influyen en el costo final que pagan los usuarios. Por ello, es común encontrar diferencias entre municipios e incluso entre localidades de un mismo estado.
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Consultar estos valores se ha convertido en una herramienta útil para evitar cobros por encima de lo permitido. Además de brindar información clara a la población, este mecanismo promueve una mayor transparencia en un mercado que forma parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas.
Precios máximos del gas LP en distintas regiones
Estos son algunos de los precios máximos vigentes por kilogramo y por litro con IVA para la semana del 19 al 25 de julio:
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- Aguascalientes, Aguascalientes: $20.22 por kilogramo | $10.92 por litro
- Zacatecas, Mezquital del Oro: $20.66 por kilogramo | $11.16 por litro
- Baja California Sur, La Paz: $22.09 por kilogramo | $11.93 por litro
- Baja California Sur, Los Cabos: $22.78 por kilogramo | $12.30 por litro
- Chiapas, Mapastepec: $20.07 por kilogramo | $10.84 por litro
- Chihuahua, Ignacio Zaragoza: $20.34 por kilogramo | $10.98 por litro
- Ciudad de México, Cuauhtémoc: $19.56 por kilogramo | $10.56 por litro
- Hidalgo, Tizayuca: $19.56 por kilogramo | $10.56 por litro
- Estado de México, Chimalhuacán: $19.56 por kilogramo | $10.56 por litro
- Coahuila, Acuña: $18.44 por kilogramo | $9.96 por litro
- Durango, Lerdo: $19.90 por kilogramo | $10.75 por litro
- Oaxaca, Silacayoápam: $19.80 por kilogramo | $10.69 por litro
- Jalisco, Tequila: $19.72 por kilogramo | $10.65 por litro
- Morelos, Tepoztlán: $19.26 por kilogramo | $10.40 por litro
- Nuevo León, Apodaca: $19.42 por kilogramo | $10.49 por litro
- Veracruz, Tuxtilla: $20.23 por kilogramo | $10.92 por litro
- San Luis Potosí, Tamuín: $20.03 por kilogramo | $10.82 por litro
- Sinaloa, Culiacán: $21.15 por kilogramo | $11.42 por litro
- Sonora, Navojoa: $20.65 por kilogramo | $11.15 por litro
- Tamaulipas, Río Bravo: $18.05 por kilogramo | $9.75 por litro
- Tlaxcala, Huamantla: $19.00 por kilogramo | $10.26 por litro
- Querétaro, San Juan del Río: $19.56 por kilogramo | $10.56 por litro
¿Por qué cambian los precios y cómo beneficia esta medida?
El esquema de precios máximos busca establecer un límite que ayude a mantener condiciones más equitativas para consumidores y distribuidores. Gracias a esta regulación, los usuarios cuentan con una referencia oficial para saber cuánto deben pagar en su localidad y pueden identificar con mayor facilidad posibles irregularidades en la venta del combustible.
A la par de esta estrategia, las autoridades ponen a disposición herramientas digitales para consultar los costos autorizados y, en caso necesario, presentar reportes cuando se detecten cobros que no correspondan con los valores vigentes. Esto fortalece la supervisión ciudadana y fomenta el cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de las empresas distribuidoras.
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Al tratarse de un energético indispensable para actividades cotidianas como la preparación de alimentos, mantener actualizados los precios máximos también contribuye a que los hogares tengan mayor previsibilidad en sus gastos. Asimismo, el mecanismo busca desalentar prácticas especulativas y favorecer un mercado con reglas claras, donde el acceso al gas LP se mantenga en condiciones más estables para la población.
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