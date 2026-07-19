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México, el único “acusado” del T-MEC: acumula 48 quejas laborales mientras EU y Canadá suman cero

Entre las firmas mencionadas están General Motors, Volkswagen de México, Goodyear, Pirelli y Grupo México, y 12.5% de las controversias ya llega a paneles

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Desde la entrada en vigor en 2021, no hay una sola queja presentada contra Estados Unidos o Canadá mediante este instrumento, mientras el registro contra territorio mexicano llega a 48 expedientes al hoy 19 de julio de 2026. (Infoabe-Itzallana)
Desde la entrada en vigor en 2021, no hay una sola queja presentada contra Estados Unidos o Canadá mediante este instrumento, mientras el registro contra territorio mexicano llega a 48 expedientes al hoy 19 de julio de 2026. (Infoabe-Itzallana)

En casi cinco años de vigencia del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), hay un dato que resalta sobre todos los demás: México es el único país de los tres socios del T-MEC que ha sido sometido a este instrumento. Ni Estados Unidos ni Canadá registran una sola queja en su contra. México, en cambio, acumula 48 casos hasta el 19 de julio de 2026.

La cifra no es casualidad ni resultado exclusivo de fallas internas: expertos consultados señalan que el propio diseño del mecanismo coloca a México en una posición desigual frente a sus socios comerciales.

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Un tratado con reglas distintas para cada país

El Capítulo 23 del T-MEC establece condiciones asimétricas para activar el mecanismo:

  • Cuando México es señalado, debe demostrar que no hubo denegación de derechos.
  • Cuando se trata de Estados Unidos o Canadá, primero debe existir una resolución de sus propias autoridades laborales y haberse agotado la revisión administrativa interna.

Según Eduardo Guerrero Hernández, abogado laboral senior en Garrido Licona y Asociados, el mecanismo es “inequitativo entre los países”, ya que Estados Unidos puede invocarlo con facilidad, mientras México no cuenta con una herramienta equivalente para defender a trabajadores mexicanos en territorio estadounidense.

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Andrea Medrisself Mendoza Pérez, secretaria general adjunta de la Federación Obrera Nacionalista, lo explica así: el anexo 31-A permite a Estados Unidos activar el mecanismo por violaciones en México, y el anexo 31-B da esa misma facultad a Canadá, pero no existe la vía inversa.

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¿Por qué se diseñó así?

La asimetría, explican los especialistas, no fue un descuido sino una decisión deliberada: buscaba equilibrar la competencia entre economías con condiciones laborales muy distintas. Cuando se negoció el T-MEC, México tenía salarios significativamente más bajos y una arraigada cultura de “sindicatos de protección”, lo que representaba un riesgo de competencia desleal frente a Estados Unidos y Canadá, con mercados laborales ya consolidados.

El sector automotriz, el más golpeado

De las 48 empresas señaladas —entre ellas General Motors, Volkswagen de México, Goodyear, Pirelli y Grupo México—, la industria automotriz y de autopartes concentra la mayoría de los casos. A inicios de 2026, este sector representaba por sí solo el 61% de las quejas.

Aunque la mayoría de las controversias se resuelven en etapa de consulta o remediación, un 12.5% ha escalado hasta la activación de paneles, como ocurrió en los casos de San Martín, Atento, Camino Rojo y Pirelli —este último desactivado tras un plan de remediación exitoso.

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La revisión del T-MEC pone el tema sobre la mesa

El próximo lunes 20 de julio, México retomará el diálogo con Estados Unidos dentro de la revisión del tratado. Uno de los puntos centrales será exigir mayor reciprocidad en el MLRR, cuya aplicación —hasta ahora— ha sido exclusiva contra territorio mexicano desde su entrada en vigor en 2021.

Mientras el tema no se resuelva, México seguirá siendo, en los hechos, el único banquillo de los acusados dentro del tratado comercial más importante de América del Norte.

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