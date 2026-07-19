Fede en La Casa de los Famosos México: el youtuber se convierte en el doceavo habitante revelado

Este 19 de julio se confirmó a Fede Vigevani como el doceavo participante de La Casa de los Famosos México 2026.

La expectativa rumbo a La Casa de los Famosos México 2026 sigue aumentando luego de que este domingo 19 de julio se confirmara al doceavo participante de la nueva temporada. El elegido fue Fede Vigevani, creador de contenido uruguayo que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento digital en español.

La llegada del influencer causó revuelo entre los seguidores del programa debido al enorme alcance que tiene en plataformas digitales. Su canal de YouTube supera los 75 millones de suscriptores y sus videos acumulan cientos de millones de reproducciones, cifras que lo colocan como uno de los creadores con mayor presencia entre las nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

El creador enfrentará un desafío diferente al de las redes sociales: convivir diariamente con otras celebridades, adaptarse a las reglas de la casa y demostrar cómo es su personalidad fuera del contenido que comparte en internet.

¿Quién es Fede Vigevani?

Fede Vigevani llega al reality con un canal de YouTube que supera los 75 millones de suscriptores. (Instagram)

Fede Vigevani formó parte del canal Dosogas, una iniciativa dedicada a bromas y videos virales con alcance en varios países de Latinoamérica. Originario de Montevideo, Uruguay, inició su trayectoria en el ámbito digital desde este espacio.

PUBLICIDAD

Reconocimientos como los Kids’ Choice Awards, la popularidad de su hoodie azul y la viralidad de contenidos sobre “payasos de la deep web” y retos con dulces gigantes han definido parte de la imagen de Fede Vigevani. Además de su presencia en YouTube y TikTok, ha sumado participaciones en proyectos musicales, presentaciones en vivo y colaboraciones con distintos creadores.

Con videos centrados en retos, historias, música y entretenimiento, consolidó una identidad única dirigida a una audiencia joven. Su estilo directo y la facilidad para conectar con millones de seguidores lo posicionaron como una de las figuras más influyentes del entorno digital.

PUBLICIDAD

Estos son los habitantes confirmados de La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos México 2026: la lista de los habitantes confirmados (RS)

La incorporación de Fede Vigevani se suma a una temporada que reúne perfiles distintos del mundo del entretenimiento. Actores, cantantes, influencers y creadores digitales compartirán espacio en una edición que promete generar conversaciones por la variedad de personalidades que estarán dentro de la casa.

Hasta el momento, los participantes confirmados son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Aunque ya fueron anunciados doce habitantes, el elenco todavía no está completo. La producción de La Casa de los Famosos México aún tiene más participantes por revelar y se espera que en los próximos días continúe presentando nuevas celebridades que se integrarán a esta edición. Cada anuncio mantiene la atención del público, que sigue pendiente de conocer la lista definitiva antes del estreno.

PUBLICIDAD

La nueva temporada ya tiene fecha de estreno

Campaña promocional de 'La Casa de los Famosos'.

El regreso del reality está programado para este domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas. La nueva edición llegará con la promesa de mostrar la convivencia, los retos y las distintas personalidades que permanecerán bajo la mirada constante de la audiencia.

La transmisión podrá seguirse a través de Las Estrellas y la plataforma ViX, donde los espectadores podrán acompañar una nueva etapa del formato que reúne a celebridades en un mismo espacio.

PUBLICIDAD

Galilea Montijo estará al frente de las galas principales los miércoles y domingos, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice en los días restantes. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff conducirán las pregalas y posgalas, mientras que Marie-Claire Harp también participará en el equipo de conducción para coberturas especiales y enlaces en redes sociales.

Con más nombres de participantes todavía por anunciar, la expectativa continuará creciendo hasta el momento en que la casa abra oficialmente sus puertas.