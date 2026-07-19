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Así salió Sheinbaum de su hotel en Nueva York: el video que ya circula en redes

La presidenta es recibida por mexicanos afuera de su hotel en Nueva York previo a la final del Mundial 2026. Así fue el momento

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Este video documenta la salida de la presidenta Claudia Sheinbaum de un hotel en Nueva York. Rodeada por una multitud de personas, la mandataria sonríe y levanta los brazos, interactuando con quienes la reciben. Varios individuos registran el momento con sus teléfonos móviles en la vía pública.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video de su salida del hotel donde se hospeda en Nueva York, previo a la final de la Copa del Mundo 2026. En las imágenes se observa a decenas de mexicanos coreando su nombre y expresándole su respaldo.

¿Qué muestra el video?

El material, grabado a las afueras del hotel en Manhattan, capta a un grupo de connacionales y simpatizantes de Morena Nueva York coreando consignas como:

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  • “¡Claudia, Claudia, Claudia!”
  • “¡No estás sola!”
  • “¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva México!”
  • “We love you, Claudia. You are the best”

Entre los asistentes también se escuchó la frase "Morena, siempre contigo“, en referencia al partido en el poder, así como expresiones de respaldo político como “estamos listos para pelear”.

Un video difundido en redes muestra a la mandataria mexicana saliendo de un hotel en Manhattan, rodeada de connacionales que corean su nombre y consignas de apoyo, en la antesala de la final del Mundial 2026.
Un video difundido en redes muestra a la mandataria mexicana saliendo de un hotel en Manhattan, rodeada de connacionales que corean su nombre y consignas de apoyo, en la antesala de la final del Mundial 2026.

La llegada a Nueva York

Sheinbaum arribó a territorio estadounidense durante la madrugada del domingo, luego de que su vuelo comercial fuera cancelado por condiciones climáticas, por lo que viajó en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Aterrizó en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, y de ahí se trasladó por carretera hasta el hotel en Manhattan.

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La visita de la mandataria mexicana responde a una invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para asistir a la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo entre las selecciones de España y Argentina en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Las imágenes de decenas de personas a las afueras de un alojamiento en Nueva York, con mensajes en español e inglés y referencias al partido gobernante, reabren el debate sobre la influencia transnacional del apoyo ciudadano
Las imágenes de decenas de personas a las afueras de un alojamiento en Nueva York, con mensajes en español e inglés y referencias al partido gobernante, reabren el debate sobre la influencia transnacional del apoyo ciudadano

La reacción de la presidenta

A través de su cuenta oficial en X, Sheinbaum compartió un video ayer de casi un minuto del recibimiento y escribió un mensaje de agradecimiento:

“Gracias por recibirme con tanto cariño en Nueva York. Son más que correspondidos. Mexicanas y mexicanos trabajadores, los quiere y admira todo México.”

De acuerdo con distintos medios, algunos de los asistentes esperaron desde las 2:00 de la madrugada para poder saludarla personalmente, y varios se mostraron visiblemente emocionados durante el encuentro.

Cobertura de un evento de bienvenida para Claudia Sheinbaum. Una multitud de personas se reúne en un lugar, algunas portando banderas mexicanas. Un grupo de mariachis interpreta música. Se observan carteles con el mensaje 'BIENVENIDA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN NEW YORK Y NEW JERSEY PRESENTE', indicando la presencia de la política en Nueva York y Nueva Jersey. Los asistentes graban con teléfonos móviles y participan en el canto. Varias personas visten prendas con colores que representan a México.

Un recibimiento que no es el primero

No es la primera vez que la imagen de Sheinbaum genera reacciones en Nueva York. Meses atrás, un anuncio publicitario con su fotografía proyectado en pantallas de Times Square también circuló en redes sociales, aunque en esa ocasión el hecho derivó en cuestionamientos sobre el costo de la publicidad, situación distinta a la registrada este fin de semana.

Por ahora, el video del recibimiento en el hotel se mantiene como uno de los momentos más comentados de la visita de la presidenta a Estados Unidos, en el marco de su primera participación como jefa de Estado en un evento internacional de esta magnitud.

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