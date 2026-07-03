Trabajador de limpia de la CDMX denuncia jornadas extenuantes y bajos salarios en medio de multitudinarios festejos por el Mundial 2026

Este video presenta una entrevista con un trabajador de limpieza en la Ciudad de México y documenta el relato sobre las condiciones de su trabajo, después de laborar tras el festejo de la afición mexicana tras la victoria de México contra Ecuador. El hombre, vistiendo un chaleco de seguridad amarillo y naranja, se encuentra sobre la avenida Reforma (video: José Manuel Fuentes/FB)

Un video difundido en redes sociales generó indignación luego de mostrar el testimonio de un trabajador de limpieza de la Ciudad de México que denunció las difíciles condiciones laborales a las que se enfrenta diariamente, incluyendo extensas jornadas de trabajo, bajos salarios y ausencia de prestaciones.

En la grabación del periodista José Manuel Fuentes, captada durante labores de madrugada de limpieza después del festejo de la afición mexicana tras vencer la Selección Mexicana a su similar de Ecuador el pasado 30 de junio, se observa a un hombre trabajando mientras es entrevistado.

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Durante la conversación, el trabajador revela que llevaba siete horas realizando sus actividades sin descanso y que, pese al esfuerzo físico, recibe apenas 340 pesos por jornada.

“Ya mero acabamos”, responde el hombre cuando le preguntan cómo avanzan las labores de limpieza. Posteriormente, al ser cuestionado sobre cuánto tiempo llevaba trabajando, explica que tenía siete horas continuas de trabajo y que estaba por entrar a la octava.

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Sueldo bajo y sin prestaciones

El momento que más llamó la atención de usuarios en redes sociales fue cuando el entrevistador le preguntó si al menos recibía una buena paga por el trabajo realizado. El trabajador respondió con evidente molestia y cansancio:

“La verdad, no. Ya sabe, me voy a renunciar. Me acaban de dejar aquí, se fueron esos hijos de su puta madre”, comentó, asegurando que sus compañeros se retiraron antes de concluir las labores y lo dejaron trabajando solo.

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En otro fragmento del video, el hombre revela que gana únicamente 340 pesos por día, cifra que provocó múltiples reacciones entre usuarios, quienes señalaron que el pago resulta insuficiente frente a las horas trabajadas y el desgaste físico que implica este tipo de actividades, sobre todo en el turno de la noche.

“¿Por día?”, pregunta sorprendido el entrevistador.

“Por día”, confirma el trabajador.

Además del bajo salario, el hombre también denunció la falta de prestaciones laborales. Al ser cuestionado sobre si cuenta con seguro médico, respondió tajantemente:

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“Así es el gobierno, ya los voy a mandar a la chingada”.

Trabajador de la CDMX en labores de limpieza en avenida Reforma tras festejos por la victoria de la Selección Mexicana (Luz Coello/Infobae)

Cuestionan a gobierno de la CDMX

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde cientos de usuarios expresaron solidaridad con el trabajador y criticaron las condiciones laborales que ofrece el gobierno de la CDMX, ya que deben enfrentar muchas deficiencias las personas dedicadas a servicios de limpieza, mantenimiento y trabajos operativos.

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Algunos comentarios señalaron que este tipo de empleos suele caracterizarse por jornadas extensas, contratación informal y falta de seguridad social, especialmente cuando se trata de trabajadores subcontratados o empleados temporales.

Especialistas en temas laborales han advertido en distintas ocasiones que miles de trabajadores en México continúan laborando bajo esquemas precarios, pese a las reformas implementadas en los últimos años para combatir abusos laborales y garantizar mejores condiciones de empleo.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una parte importante de la población ocupada en el país trabaja en la informalidad o sin acceso completo a prestaciones como seguro médico, vacaciones pagadas o contratos estables.

El caso también abrió nuevamente el debate sobre los salarios en sectores de limpieza y mantenimiento, donde trabajadores suelen desempeñar tareas físicamente demandantes durante horarios nocturnos o extensas jornadas, muchas veces con ingresos mínimos.

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Festejos en el Ángel de la Independencia tras triunfo de la Selección Mexicana en partido vs Chequia. (Luz Coello/Infobae)

Hasta el momento no se ha informado si las autoridades capitalinas iniciaron alguna investigación sobre las condiciones denunciadas por el trabajador.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios exigen mejores condiciones laborales, salarios dignos y acceso a prestaciones básicas para quienes realizan este tipo de trabajos esenciales.

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