SNTE presiona a gobierno federal por reforma a la USICAMM y pide cambios al sistema de pensiones

La base de la SNTE se reunieron con el titular de la SEP, Mario Delgado (Comité Nacional Electoral/FB)

La dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo una reunión privada con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en la que reiteró la exigencia de desaparecer de manera definitiva la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y avanzar hacia un nuevo esquema de promoción docente.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo y contó con la participación de integrantes de los órganos de gobierno del SNTE y secretarios seccionales de todo el país. Durante la reunión, la cúpula sindical insistió en que el nuevo sistema de carrera magisterial debe garantizar procesos “transparentes, equitativos y plenamente respetuosos de los derechos laborales”.

PUBLICIDAD

SNTE exige acelerar nuevo sistema de carrera magisterial

Alfonso Cepeda Salas señaló que el sindicato busca recuperar un verdadero modelo de carrera magisterial que reconozca la experiencia y preparación de los docentes, luego de los cambios derivados de la llamada reforma educativa.

El líder magisterial pidió mantener la ruta legislativa para que la iniciativa anunciada por el gobierno federal sea presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones y pueda concretarse la sustitución de la USICAMM, uno de los temas que ha generado mayores inconformidades entre docentes en distintos estados del país.

PUBLICIDAD

Reforma de pensiones, otra de las prioridades del magisterio

La base de la SNTE se reunieron con el titular de la SEP, Mario Delgado (Comité Nacional Electoral/FB)

Durante el encuentro, el SNTE también planteó la urgencia de reformar el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Cepeda Salas afirmó que el sindicato elaboró una propuesta sustentada en estudios actuariales que, aseguró, demuestra la viabilidad financiera de mejorar las jubilaciones y pensiones del magisterio.

“No hablamos de abrogación, no hablamos de derogación, hablamos de reforma, porque entendemos cómo está la situación”, puntualizó.

La dirigencia sindical solicitó instalar una mesa de análisis con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar alternativas que permitan fortalecer las condiciones de retiro de maestras y maestros.

PUBLICIDAD

Asimismo, el SNTE demandó que cualquier negociación relacionada con las pensiones se realice exclusivamente con las dirigencias sindicales “legítimamente electas por el voto libre, directo y secreto” de los trabajadores de la educación.

SNTE denuncia adeudos y problemas laborales en estados

SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)

La organización sindical aprovechó la reunión para exponer diversos conflictos laborales que persisten en entidades como Tabasco, Nayarit, Michoacán y Oaxaca.

Entre las principales demandas destacaron la asignación de mayor presupuesto educativo, la agilización de pagos retroactivos, procesos de basificación y la reinstalación de trabajadores que cuentan con resoluciones judiciales favorables pendientes de cumplirse.

PUBLICIDAD

Los representantes sindicales señalaron que varios acuerdos alcanzados con autoridades federales no son respetados por gobiernos estatales, situación que mantiene adeudos de prestaciones laborales y conflictos administrativos.

De manera particular, solicitaron instalar mesas de trabajo con autoridades educativas de Tabasco, Nayarit y Michoacán para atender problemáticas relacionadas con la USICAMM. También pidieron una reunión específica para resolver la situación de docentes de la Sección 59 de Oaxaca, quienes —aseguraron— continúan siendo ignorados por autoridades educativas locales.

PUBLICIDAD

Mario Delgado promete diálogo y consulta sobre la USICAMM

Mario Delgado anunció que se realizará una consulta en todas las escuelas para crear la iniciativa de reforma eduvcativa. | Presidencia

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró la disposición del gobierno federal para atender las demandas del magisterio y reconoció el respaldo institucional de los docentes a los programas educativos impulsados por la administración federal.

En materia de pensiones, afirmó que el gobierno no evade el tema y adelantó que se buscará construir una aseguradora pública que permita ofrecer mejores condiciones para el retiro de los trabajadores.

PUBLICIDAD

Además, pidió el respaldo del SNTE para la consulta nacional que iniciará en las próximas semanas en escuelas públicas del país, cuyo objetivo será construir el nuevo mecanismo que sustituirá a la USICAMM.