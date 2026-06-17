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Qué dice la ciencia sobre el uso de vitaminas para tratar várices y arañas vasculares y cuáles son las mejores

Las venas varicosas y las arañas vasculares son un problema estético y de salud que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las mujeres

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Aplica estas tres vitaminas sobre tus piernas y ‘chamorros’ para eliminar varices y ‘arañitas’ de forma eficaz (iStock)
Aplica estas tres vitaminas sobre tus piernas y ‘chamorros’ para eliminar varices y ‘arañitas’ de forma eficaz (iStock)

Las venas varicosas y las arañas vasculares son un problema estético y de salud que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las mujeres.

Estas condiciones suelen aparecer debido a la debilidad en las paredes de las venas o a una mala circulación sanguínea, lo que provoca hinchazón, dolor y molestias en las piernas. Para quienes buscan mejorar la apariencia de sus piernas, el Centro de Tratamiento de Venas en España, bajo la dirección de la doctora María Antonia Bonany Pagès, sugiere un enfoque natural que incluye la aplicación y consumo de ciertas vitaminas clave.

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Según este centro especializado, complementar una rutina adecuada de cuidado de piernas con vitaminas específicas puede fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, combatir la inflamación y estimular una mejor circulación. Las tres vitaminas recomendadas para este fin y que pueden ser aplicadas de forma tópica sobre las piernas y los chamorros son las siguientes:

Unas piernas con varices. (Canva)
Las venas varicosas y las arañas vasculares son un problema estético y de salud que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las mujeres (Canva)

Las tres vitaminas que debes aplicar para combatir las várices y arañitas

Vitamina E

La vitamina E es conocida por ser un poderoso antioxidante capaz de disminuir los efectos dañinos de los radicales libres, los cuales contribuyen a la debilidad de las venas. Ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y promueve la circulación sanguínea adecuada, reduciendo la presión en las venas que contribuye a la aparición de las várices y arañitas.

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Vitamina C

La vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína crucial para mantener la fuerza y elasticidad de las paredes vasculares. Además, su función antioxidante ayuda a reducir la inflamación y proteger los vasos sanguíneos de los daños causados por la oxidación.

Vitamina B3 (niacina)

Esta vitamina tiene un efecto vasodilatador importante, lo cual mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión en las venas. La vitamina B3 también contribuye a prevenir la acumulación de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos, beneficiando la salud vascular de forma integral.

Close up cápsulas de Vitamina E - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Las tres vitaminas que debes aplicar para combatir las várices y arañitas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Beneficios de las vitaminas para combatir várices y arañas vasculares

Cada una de estas vitaminas tiene propiedades específicas que resultan útiles para tratar y prevenir las venas varicosas y arañas vasculares:

  • Vitamina E: Reduce la inflamación y mejora la circulación sanguínea, ayudando a prevenir coágulos y favoreciendo una buena oxigenación de los tejidos.
  • Vitamina C: Refuerza las paredes venosas gracias al colágeno, y su capacidad antioxidante disminuye los daños celulares ocasionados por el estrés oxidativo.
  • Vitamina B3: Su acción vasodilatadora mejora el flujo de sangre a través de las venas, aliviando la presión interna de estas.

Además, se puede incluir un complemento adicional: la vitamina K, que juega un papel clave en la coagulación sanguínea. Aplicada a nivel tópico, ayuda a minimizar la apariencia de las arañas vasculares al fortalecer los capilares débiles y reducir su ruptura.

Suplemento magnesio. (Adobe Stock)
Beneficios de las vitaminas para combatir várices y arañas vasculares (Adobe Stock)

¿Cómo aplicar o ingerir estas vitaminas?

  1. Vitamina E:
    1. Utiliza aceites ricos en vitamina E aplicándolos directamente sobre las piernas o chamorros, dando un suave masaje circular desde los tobillos hacia arriba para estimular la circulación.
    2. También puede ser consumida a través de alimentos como frutos secos, aguacates y aceites vegetales.
  2. Vitamina C:
    1. Emplea cremas o sueros ricos en vitamina C concentrada, realizando masajes ascendentes similares.
    2. Complementa ingiriendo alimentos como frutos cítricos, pimientos y fresas, o suplementos diarios.
  3. Vitamina B3:
    1. Busca lociones a base de niacina, aplicándolas con movimientos contundentes para mejorar la absorción.
    2. Añade a tu dieta alimentos como cereales integrales, pescado y pollo, o suplementos bajo recomendación médica.
  4. Vitamina K (opcional):
    1. Aplica cremas específicas con vitamina K en zonas con arañitas para reducir visualmente su apariencia.
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¿Cómo aplicar o ingerir estas vitaminas? (Freepik)

Es fundamental recordar que este enfoque no sustituye un tratamiento médico profesional. Aunque estas vitaminas tienen propiedades beneficiosas, no actúan como productos milagrosos.

Toda aplicación o cambio en tu dieta debe ser supervisado por un médico, nutriólogo o dietista especializado. Asimismo, para combatir eficazmente las várices y arañas vasculares, es esencial mantener una rutina de ejercicio regular y una dieta equilibrada, evitando el sedentarismo y el sobrepeso.

Este cuidado integral no solo ayudará a mejorar la salud de tus piernas, sino también tu bienestar general.

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