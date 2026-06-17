Pasión futbolera o vandalismo: festejos del Mundial 2026 visibilizan doble moral contra la marcha 8M

Multitudes contrastantes se congregan en el icónico Ángel de la Independencia de Ciudad de México, mostrando la alegría de una celebración deportiva y la seriedad de una protesta feminista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La designación de México como sede de la Copa Mundial FIFA 2026 vuelve a colocar al país bajo reflectores internacionales por su clima político y social, que va de la protesta a la pasión por el futbol.

Sin embargo, en ese contexto, colectivas feministas comparan las críticas por las pintas que se realizan durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, cada 8 de marzo, con la ausencia de quejas por la basura y los daños que han dejado algunos festejos de aficionados en el Ángel de la Independencia.

PUBLICIDAD

Con el lema “No les importa la limpieza, solo son machistas”, la colectiva Entérate Mujer sostiene en Instagram que el contraste es evidente: cuando miles celebran y dejan residuos, se habla de fiesta y derrama económica; cuando las mujeres marchan por derechos, seguridad o justicia, la conversación se centra en “las pintas, el mobiliario o el costo de la limpieza”.

En sus publicaciones, la colectiva plantea que la discusión pública se activa con mayor fuerza cuando las manifestaciones son feministas.

“Si realmente la preocupación fuera la limpieza urbana, el debate sería igual de intenso ante cualquier evento multitudinario”, afirma.

También señala que el problema “no es la basura ni la imagen de la ciudad”, sino la incomodidad ante las demandas de las mujeres en el espacio público.

PUBLICIDAD

Por su parte, la organización Ecos de Jacarandas publica un mensaje similar en la misma red social.

En su texto, recuerda un festejo en el Ángel tras un partido de la Selección: “Entre basura, alcohol y daños al espacio público, muchos lo llamaron pasión, fiesta y orgullo nacional”.

PUBLICIDAD

Luego contrasta esa lectura con la respuesta social a las marchas feministas, donde —expone— el enfoque cambia hacia la condena.

La organización precisa que su mensaje no busca oponer futbol y feminismo, sino exhibir una “doble moral”: por qué algunas expresiones colectivas se entienden y otras se condenan, y por qué se justifica la euforia, pero no la rabia.

PUBLICIDAD

En una serie de imágenes, compara escenas de festejos y de la protesta del 8M en los mismos monumentos, con frases como “Pasión futbolera” o “Vandalismo”.

Asimismo, afirmó que esto también constituye la “indignación selectiva”, lo cual también es una forma de violencia.

Colectivas señalan “doble moral” en la discusión sobre espacio público

Los posicionamientos coinciden en un punto: cuestionan que el debate se concentre en la limpieza y el mobiliario urbano cuando las marchas son feministas, mientras que en otros eventos multitudinarios —como celebraciones deportivas— predominan lecturas que apelan a la festividad y el orgullo nacional, aun cuando también haya residuos o daños.

PUBLICIDAD