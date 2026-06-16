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Inauguración del Mundial ‘fue un éxito’ gracias a policía capitalina, celebra Clara Brugada en medio de manifestaciones

Durante su Informe Mensual de Seguridad correspondiente a mayo, la jefa de gobierno celebró la participación policiaca

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Mujer con vestido colorido habla en podio con el cartel "Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial". Manifestantes detrás sostienen pancartas de desaparecidos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que la inauguración del Mundial 2026 fue un éxito gracias a la estrategia de seguridad de la Ciudad de México y felicitó a las y los policías que participaron durante la jornada inaugural el pasado 11 de junio.

Subrayó que “la Ciudad de México estuvo a la altura” gracias al despliegue de la policía capitalina y la coordinación de las autoridades, a pesar de las protestas, manifestaciones y enfrentamientos en los alrededores del estadio por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las madres buscadoras.

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La mandataria afirmó que la ciudad respondió a la responsabilidad histórica de abrir una Copa del Mundo gracias a la estrategia de seguridad durante mayo, que permitió llegar al evento deportivo sin ningún contratiempo, según la visión de Clara Brugada.

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Contingentes de varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una marcha con dirección al Estadio Ciudad de México a horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Contingentes de varias secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una marcha con dirección al Estadio Ciudad de México a horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Reducción de delitos y operativo sin precedentes

En conferencia de prensa, para presentar el Informe Mensual de Seguridad, correspondiente al mes de mayo, la mandataria destacó las acciones durante su gestión que garantizaron el correcto desarrollo del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

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Durante su mensaje, presentado este martes 16 de junio, Brugada subrayó que la Ciudad de México registró 65% menos delitos de alto impacto y la mitad de homicidios respecto a 2019, lo cual destacó como uno de los avances más relevantes durante su gestión.

Señaló que, a diario, se evita que 100 familias sean víctimas de algún delito y que se debilita a los grupos que buscan sembrar miedo, resultado de miles de detenciones recientes.

En el operativo “Última Milla” participaron 56 mil 320 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en torno al Estadio Ciudad de México y en las principales zonas de congregación de aficionados.

Las autoridades reportaron que unas 500 mil personas asistieron a actividades relacionadas con el torneo, mientras 80 mil 824 espectadores presenciaron el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio el pasado jueves 11 de junio.

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Jornada inaugural: manifestaciones y saldo policial

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 no solo registró el triunfo de la Selección Nacional, sino también varias protestas de colectivos de madres buscadoras y organizaciones sociales, quienes protestaron por la crisis de desapariciones en el país.

Los manifestantes, provenientes de distintos colectivos, expresaron consignas como “¡México campeón en desaparición!” y reclamaron justicia para más de 133 mil personas desaparecidas.

De acuerdo con información publicada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la jornada del 11 de junio dejó 19 detenidos por distintos motivos y 11 policías heridos tras enfrentamientos registrados en las inmediaciones del recinto.

Entre los detenidos se incluyeron personas con pases de acceso apócrifos y otras por disturbios o afectaciones a la vía pública. En el Fan Fest del Zócalo, la policía recuperó 36 teléfonos móviles robados y arrestó a tres personas más.

Las autoridades informaron que, pese a los incidentes, ningún aficionado quedó impedido de acceder al estadio por problemas de movilidad. Sobre la logística, los organizadores remarcaron que la ciudad funcionó con orden, seguridad y capacidad organizativa, a pesar de las movilizaciones sociales y de los intentos de sectores opositores por dificultar el desarrollo del evento.

Reconocimiento a la policía y gabinete de seguridad

Brugada dedicó un reconocimiento especial a los mandos operativos y a las y los policías de la ciudad, así como al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, por el liderazgo del dispositivo. En su mensaje, destacó la participación de todas las áreas del gobierno local en la organización del evento y agradeció a quienes hicieron posible la jornada, insistiendo en que millones de personas vivieron una “gran fiesta internacional” en paz.

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