Alcaldes prometen que Canal Nacional estará rehabilitado antes del Mundial 2026

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, aseguran que el Canal Nacional estará totalmente rehabilitado antes del inicio del Mundial 2026. Ambos establecen el próximo 6 de junio como fecha tentativa para la entrega del canal, es decir, una semana antes de la inauguración de la Copa del Mundo.
En una mega jornada conjunta de mantenimiento, limpieza y recuperación de espacios entre los equipos de las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán, así como de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mismo que concluyó con actividades culturales y deportivas, el alcalde Giovani Gutiérrez ratificó los trabajos para la mejora del Canal Nacional para transformarse en un atractivo turístico y una opción de entretenimiento para visitantes nacionales y extranjeros durante el campeonato.
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“Seguimos mejorando el rostro de Canal Nacional, junto con la alcaldesa vecina en Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. vamos a continuar trabajando 24/7, en total coordinación, para garantizar que esta zona limítrofe entre ambas alcaldías permanezca segura, limpia y bien iluminada", escribió en sus redes sociales.
Además, Giovani Gutiérrez define al Canal Nacional como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Señala que este espacio representa la historia y la identidad de las comunidades de la zona sur-oriente de la CDMX y resalta que la rehabilitación planea preservar su valor histórico y ambiental, al tiempo que lo convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes en el marco de los preparativos para el Mundial 2026.
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“Canal Nacional es un patrimonio cultural, histórico y ecológico con más de 2,400 años de antigüedad que debe permanecer como zona de esparcimiento y bienestar familiar, con seguridad para todas y todos sus visitantes”, apuntó.
El tramo recién intervenido en Canal Nacional, del 18 al 23 de mayo, corresponde a la zona entre las avenidas Santa Ana y Nimes. Aleida Alavez Ruiz y Giovani Gutiérrez Aguilar destacan la colaboración entre ambas alcaldías para entregar espacios dignos y fomentar la convivencia comunitaria en la capital mexicana.
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“En Canal Nacional trabajamos en unidad para recuperar nuestros espacios públicos y fortalecer la comunidad. Realizamos un gran tequio con labores de bacheo, reparación de luminarias, balizamiento, poda, limpieza y actividades comunitarias, porque cuando los gobiernos trabajan de la mano y la ciudadanía participa, construimos espacios más seguros, dignos y llenos de vida para todas y todos", destacó Aleida Alavez en sus redes sociales.
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