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Alcaldes prometen que Canal Nacional estará rehabilitado antes del Mundial 2026

Aleida Alavez Ruiz y Giovani Gutiérrez Aguilar prevén que la entrega ocurra a una semana de la Copa del Mundo

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Alcaldes de Iztapalapa y Coyoacán prevén rehabilitación de Canal Nacional el 6 de junio
Alcaldes de Iztapalapa y Coyoacán prevén rehabilitación de Canal Nacional el 6 de junio ( X / Aleida Alavez Ruiz)

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, aseguran que el Canal Nacional estará totalmente rehabilitado antes del inicio del Mundial 2026. Ambos establecen el próximo 6 de junio como fecha tentativa para la entrega del canal, es decir, una semana antes de la inauguración de la Copa del Mundo.

En una mega jornada conjunta de mantenimiento, limpieza y recuperación de espacios entre los equipos de las Alcaldías de Iztapalapa y Coyoacán, así como de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, mismo que concluyó con actividades culturales y deportivas, el alcalde Giovani Gutiérrez ratificó los trabajos para la mejora del Canal Nacional para transformarse en un atractivo turístico y una opción de entretenimiento para visitantes nacionales y extranjeros durante el campeonato.

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“Seguimos mejorando el rostro de Canal Nacional, junto con la alcaldesa vecina en Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. vamos a continuar trabajando 24/7, en total coordinación, para garantizar que esta zona limítrofe entre ambas alcaldías permanezca segura, limpia y bien iluminada", escribió en sus redes sociales.

Además, Giovani Gutiérrez define al Canal Nacional como patrimonio cultural de la Ciudad de México. Señala que este espacio representa la historia y la identidad de las comunidades de la zona sur-oriente de la CDMX y resalta que la rehabilitación planea preservar su valor histórico y ambiental, al tiempo que lo convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes en el marco de los preparativos para el Mundial 2026.

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Ambos alcaldes prometen rehabilitación de Canal Nacional previo al Mundial 2026
Ambos alcaldes prometen rehabilitación de Canal Nacional previo al Mundial 2026 (Aleida Alavez Ruiz)

Canal Nacional es un patrimonio cultural, histórico y ecológico con más de 2,400 años de antigüedad que debe permanecer como zona de esparcimiento y bienestar familiar, con seguridad para todas y todos sus visitantes”, apuntó.

El tramo recién intervenido en Canal Nacional, del 18 al 23 de mayo, corresponde a la zona entre las avenidas Santa Ana y Nimes. Aleida Alavez Ruiz y Giovani Gutiérrez Aguilar destacan la colaboración entre ambas alcaldías para entregar espacios dignos y fomentar la convivencia comunitaria en la capital mexicana.

“En Canal Nacional trabajamos en unidad para recuperar nuestros espacios públicos y fortalecer la comunidad. Realizamos un gran tequio con labores de bacheo, reparación de luminarias, balizamiento, poda, limpieza y actividades comunitarias, porque cuando los gobiernos trabajan de la mano y la ciudadanía participa, construimos espacios más seguros, dignos y llenos de vida para todas y todos", destacó Aleida Alavez en sus redes sociales.

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