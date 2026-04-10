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Sheinbaum descarta partido de Irán en México: “La decisión la tomó la FIFA”

Las solicitudes de la FFIRI fueron totalmente negadas por la Federación Internacional de Futbol Asociación y ahora se espera una nueva respuesta por parte de los asiáticos

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La FIFA no contempla cambios de sedes a tan poco tiempo de que se dé la inauguración del mundial. (Crédito: REUTERS)
La FIFA no contempla cambios de sedes a tan poco tiempo de que se dé la inauguración del mundial. (Crédito: REUTERS)

Durante semanas, la Federación de Futbol de Irán pidió insistentemente a la FIFA trasladar sus compromisos hacia suelo azteca debido a los problemas diplomáticos que sostienen con Estados Unidos, sin embargo, habría sido negado, según advirtió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que la selección iraní disputara sus encuentros a estadios ubicados en nuestro país para evitar riesgo de agresiones por parte de las autoridades de Estados Unidos debido a los conflictos que ambas naciones sostienen actualmente.

Finalmente la FIFA decidió que no podrían cambiarse los partidos de las sedes originales, (pues) eso generaría mucha logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, comentó Sheinbaum Pardo pese a que México mostró disposición para organizar los partidos.

Pese a la disposición de la mandataria, la FIFA rechazó la oferta. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/Foto de archivo)
Pese a la disposición de la mandataria, la FIFA rechazó la oferta. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/Foto de archivo)

¿Por qué no quiere jugar Irán en EEUU?

El origen del conflicto se remonta a febrero de 2026, cuando un ataque conjunto de EE. UU. e Israel acabó con la vida del líder supremo iraní. En respuesta, el Ministerio de Deportes de Irán ha prohibido a sus delegaciones viajar a países “hostiles”.

Ante esto, Irán solicitó formalmente a la FIFA trasladar sus partidos de la fase de grupos de suelo estadounidense a México. No obstante, el organismo presidido por Gianni Infantino ha rechazado tajantemente cualquier cambio en el calendario definitivo.

Italia podría tener otra oportunidad

La selección italiana de fútbol se encuentra en una crisis institucional y deportiva sin precedentes tras quedar fuera del Mundial 2026 por méritos deportivos, marcando su tercera ausencia consecutiva en la cita máxima. Sin embargo, un conflicto geopolítico ajeno a las canchas ha abierto una rendija de esperanza para la “Azzurra”. La tensión bélica entre Estados Unidos (uno de los anfitriones) e Irán ha puesto en duda la participación de la selección persa.

Si Irán decide finalmente no presentarse, el artículo 6.7 del reglamento de la FIFA otorga al organismo la potestad “discrecional” de designar un sustituto. Italia, como la selección mejor posicionada en el ranking FIFA (puesto 12) entre las no clasificadas, surge como el candidato natural por peso histórico y mediático.

A pesar de la ilusión, el panorama es complejo. Sustituir a una selección asiática por una europea generaría un desequilibrio de plazas entre confederaciones. Por ello, la opción más lógica sería otorgar el cupo a Emiratos Árabes Unidos. Incluso el ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, ha enfriado las expectativas calificando la readmisión como “muy difícil” y señalando que el problema debería resolverse dentro de la misma zona continental. La FIFA espera tomar una decisión final a mediados de abril.

Los italianos firmaron su tercera Copa del Mundo consecutiva sin clasificar. (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Los italianos firmaron su tercera Copa del Mundo consecutiva sin clasificar. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

¿Por qué motivos la FIFA podría cambiar la sede de un partido?

De acuerdo con los Estatutos de la FIFA, el Reglamento de la Copa Mundial 2026 y el Código Disciplinario, la FIFA tiene la potestad de cambiar la sede, reprogramar o incluso cancelar un partido por motivos específicos.

Aquí tienes los motivos principales clasificados por su naturaleza legal y logística:

1. Fuerza Mayor (Artículo 5.9 del Reglamento)

Esta es la cláusula más amplia. La FIFA se reserva el derecho de reubicar partidos a su “entera discreción” bajo circunstancias extraordinarias e imprevisibles que impidan el desarrollo normal del juego:

  • Guerra o conflictos armados: Como el caso actual de la tensión entre EE. UU. e Irán, donde la integridad de una delegación podría estar en riesgo.
  • Disturbios civiles graves: Revueltas, huelgas generales o inestabilidad política interna que comprometa el orden público.
  • Desastres naturales: Terremotos, huracanes o inundaciones que dañen la infraestructura o impidan el acceso seguro.

2. Garantías de Seguridad y Orden Público

Los países anfitriones firman contratos vinculantes donde garantizan la seguridad de todos los asistentes. La FIFA puede cambiar la sede si detecta:

  • Incapacidad de las autoridades locales: Si el Estado no puede asegurar que los jugadores, oficiales y aficionados estén libres de peligro (ejemplo: operativos militares de alto riesgo cerca de los estadios).
  • Falta de protocolos de emergencia: Si el centro de operaciones de seguridad del estadio (VOC) no cumple con los estándares técnicos mínimos de comunicación y vigilancia.

3. Incumplimiento de Estándares Técnicos e Infraestructura

  • Estado del terreno de juego: Si el césped no cumple con los niveles de calidad exigidos o se ha deteriorado gravemente días antes del encuentro.
  • Fallos estructurales: Problemas de ingeniería en las gradas o techos detectados en inspecciones de última hora.
  • Suministros críticos: Falta de energía eléctrica de respaldo (UPS) o sistemas de conectividad necesarios para el VAR y la transmisión global.

4. Interferencia Política o Gubernamental

  • Suspensión de la Federación (Art. 16 de los Estatutos): Si un gobierno interfiere en los asuntos de su federación nacional de fútbol o bloquea el acceso a equipos visitantes por motivos diplomáticos, la FIFA puede intervenir retirando la sede o suspendiendo la participación.

5. Exclusividad Comercial y “Estadios Limpios”

Aunque es menos común que provoque un cambio de ciudad, la FIFA exige que los estadios estén “limpios” de publicidad de terceros:

  • Si una sede no logra ocultar o retirar marcas comerciales que compitan con los patrocinadores oficiales de la FIFA (como el nombre comercial de un estadio), la FIFA podría, en teoría, sancionar o reubicar el evento si no se llega a un acuerdo comercial previo.

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