La policía detiene a un hombre que bajó a su hijo de un auto por la noche en Tlalpan: este fue el motivo

Un menor de edad fue abandonado en la colonia Héroes de Padierna en la Alcaldía Tlalpan. (X/@MrElDiablo8|@RaulGtzNR)

Un reciente video captado por cámaras de videovigilancia y ampliamente difundido a través de redes sociales ha generado preocupación y debate público luego de exhibir la escena en la que un adulto desciende de un vehículo y presuntamente abandona a un menor de edad en una calle de la Ciudad de México durante la noche del 6 de abril.

El registro visual muestra con claridad cómo un automóvil gris se detiene en una zona solitaria de la colonia Cuchilla de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, donde un hombre baja a un niño de sudadera azul, lo sienta en el asfalto y luego se marcha en el vehículo, ignorando los gritos del pequeño. Este incidente fue reportado por testigos y provocó la inmediata reacción de las autoridades locales, quienes emprendieron un operativo de búsqueda.

El video, cuya fecha se sitúa en el 6 de abril después de las 20 horas, muestra cómo la acción ocurre en una intersección de las calles Huehuetán y Dzibalchén, dentro de la colonia Cuchilla de Padierna.

Los documentos visuales destacan un forcejeo: el adulto baja apresuradamente al niño del asiento trasero mientras le repite: “no te vayas”. Sin mediar vacilación, vuelve al vehículo y se aleja a gran velocidad, abandonando al menor visiblemente confundido y expuesto en plena vía pública. Las cámaras de vigilancia registraron no solo el llanto desconsolado del niño, sino también los ladridos de perros del entorno, reforzando la atmósfera de desamparo en la escena.

Autoridades ubican a padre e hijo y esta fue la justificación del padre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México respondió a la viralización de las imágenes confirmando que tras analizar el video, se desplegó un operativo en la zona para identificar a los involucrados. Los agentes se presentaron en la calle Huehuetán, donde lograron ubicar tanto el automóvil gris como al conductor y al niño, quien, según registros policiales, tiene cinco años de edad. Durante la intervención, el adulto declaró ante los elementos de seguridad que lo observado en las imágenes correspondía en realidad a un “juego” realizado con su hijo, en el que descendió al menor del vehículo, avanzó unos metros y después permitió que el pequeño lo alcanzara para subir de nuevo al automóvil.

La Secretaría remarcó que los oficiales recabaron los datos personales tanto del adulto como del niño y canalizaron la información al Ministerio Público para apertura de la carpeta de investigación y seguimiento de la denominada noticia criminal. Este procedimiento administrativo se realizó, según precisan las autoridades, con independencia de la versión aportada por el adulto, para garantizar la protección integral del menor y descartar la existencia de un delito.

Un menor de edad fue abajado del auto por un adulto en la colonia Cuchilla de Padierna después de las 20 horas Foto: Captura de pantalla video

La grabación del video y su posterior circulación en plataformas digitales desataron diversas reacciones entre la opinión pública, especialmente en residentes de la colonia y usuarios de redes sociales, quienes señalaron la gravedad potencial de este tipo de hechos para la seguridad y bienestar infantil, así como la necesidad de clarificar si corresponde a una situación de abandono real o a una conducta imprudente.

Investigación y protocolo tras la difusión del video

De acuerdo con los protocolos activados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras la viralización de las imágenes, se procedió a la localización física del vehículo, la identificación del conductor y la entrevista con el menor. El responsable del automotor indicó que se trataba de un juego y que en ningún momento hubo la intención real de abandono. Las autoridades, tras recabar la versión del adulto, no descartaron ninguna línea de investigación y reiteraron que “los oficiales recabaron los datos del adulto y del menor de edad y dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones del caso y el seguimiento de la noticia criminal”.

El procedimiento utilizado por la SSC establece que todas las denuncias de presunto abandono de menores, sean reales o resultado de malentendidos, deben ser reportadas y evaluadas formalmente por las instancias de procuración de justicia. De esta manera, se busca asegurar el resguardo de la integridad física y emocional de los menores involucrados y deslindar posibles responsabilidades civiles o penales del adulto a cargo.

El caso evidenció la capacidad de respuesta de las cámaras de videovigilancia y de los mecanismos de reacción institucional, pero también abrió la discusión respecto a las fronteras entre el juego, la imprudencia y la posible comisión de delitos contra menores, cuya atención prioritaria constituye mandato de ley.

Detalles del operativo y del contexto en el que ocurrió el hecho

El operativo policial detalló que el menor es un niño de cinco años y que tanto él como su padre fueron localizados pocos minutos después de la denuncia ciudadana. La acción se produjo en la intersección de las calles Huehuetán y Dzibalchén, ubicadas en la colonia Cuchilla de Padierna, al sur de la capital mexicana. El video permitía observar que el niño, tras ser bajado del vehículo y permanecer solo, experimentó una reacción de llanto desesperado, lo que incrementó la percepción de gravedad entre quienes presenciaron las imágenes en redes sociales.

La información recabada por las autoridades será sometida a revisión por el Ministerio Público, instancia que deberá determinar si la conducta del adulto representa una infracción administrativa o penal, o bien si se trató de una acción inofensiva malinterpretada a partir de su difusión en redes sociales.

Video viral mostró la aparente expulsión de un niño de cinco años de un auto en Tlalpan, lo que generó alarma pública.

Autoridades identificaron al adulto y aclararon que, según su versión, fue un “juego” y no un abandono real.

El Ministerio Público realiza investigaciones para determinar si hubo responsabilidad penal o administrativa en la conducta del adulto.