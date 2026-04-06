México

Lilly Téllez va contra la CNDH: la acusa de traicionar a los desaparecidos y ponerse del lado del poder

La senadora Lilly Téllez presentó un punto de acuerdo para exigir a la CNDH rectificar su postura ante el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México

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Un señalamiento de la bancada opositora surgió luego de la presentación de un punto de acuerdo que cuestiona el rol del organismo nacional ante las denuncias sobre personas desaparecidas en el territorio mexicano. (Infobae-Itzallana)
Un señalamiento de la bancada opositora surgió luego de la presentación de un punto de acuerdo que cuestiona el rol del organismo nacional ante las denuncias sobre personas desaparecidas en el territorio mexicano. (Infobae-Itzallana)

Mientras el gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaban el informe de la ONU sobre desapariciones forzadas, la senadora Lilly Téllez, del PAN, declaró que la CNDH “traicionó a las víctimas”, en contraste con la postura del oficialismo.

Este lunes 6 de abril, Téllez presentó ante la Cámara de Senadores un punto de acuerdo de urgente resolución en el que acusa al organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra de haberse convertido en vocero del gobierno en lugar de defender a los más de 132 mil personas desaparecidas que registra el país.

¿Qué hizo la CNDH que enojó tanto a Téllez?

El 4 de abril, la CNDH emitió un posicionamiento en el que, lejos de respaldar las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, optó por:

  • Descalificar a las organizaciones civiles que aportaron información al comité, acusándolas de “manipular las demandas en materia de derechos humanos”
  • Respaldar la postura del gobierno federal de que la activación del Artículo 34 de la Convención fue “prematura”
  • Omitir cualquier señalamiento crítico hacia el Estado mexicano o exigencia de rendición de cuentas

Téllez calificó esa postura como “traición al mandato constitucional”.

Captura de pantalla de la cuenta X de Lilly Téllez
Captura de pantalla de la cuenta X de Lilly Téllez

Los números que la CNDH prefirió ignorar

En su documento, la senadora expone la magnitud de la crisis que, según señala, el organismo minimizó.

  • 132,857 personas desaparecidas y no localizadas en el Registro Nacional
  • Más de 4,500 fosas clandestinas descubiertas en el país
  • Más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos recuperados
  • Aproximadamente 72,000 restos sin identificar en servicios forenses
  • Una impunidad del 99% en casos de desaparición

Con esos números sobre la mesa, la CNDH eligió cuestionar al organismo internacional y atacar a las ONG que documentaron la crisis.

(extracto del documento difundido por la senadora en sus redes sociales)
(extracto del documento difundido por la senadora en sus redes sociales)

“La CNDH ataca a quienes buscan a sus hijos”

Uno de los puntos más duros del documento de Téllez apunta directo contra Rosario Piedra Ibarra. La senadora señala que al calificar de “manipuladoras” a las organizaciones civiles, la CNDH reprodujo los mismos discursos de criminalización que históricamente ha usado el Estado contra activistas y colectivos de búsqueda, personas que durante años han enfrentado amenazas y violencia por exigir justicia.

En su punto de acuerdo, Téllez exige que la CNDH ofrezca una disculpa pública al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a todas las colectivas de búsqueda y familias de personas desaparecidas cuyas demandas fueron tachadas de manipulación.

Qué le pide Téllez a la CNDH

La propuesta de la senadora es concreta y con plazo:

  • Rectificar el posicionamiento emitido el 4 de abril
  • Reconocer públicamente que el Artículo 34 no requiere agotar instancias nacionales antes de activarse
  • Abstenerse de estigmatizar a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos
  • Enviar al Senado, en un plazo máximo de 15 días hábiles, una disculpa pública a los colectivos descalificados

El mensaje de fondo es uno solo: mientras las madres siguen cavando la tierra con sus propias manos buscando a sus hijos, la institución creada para defenderlas eligió ponerse del lado del poder.

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