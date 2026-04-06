Cámara de Diputados publica lista definitiva: 369 aspirantes avanzan en proceso para consejerías del INE

La Cámara de Diputados avanzó con la lista de 369 aspirantes para consejerías del INE. (Imagen Ilustrativa)

El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados dio a conocer la lista final de 369 personas aspirantes que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para competir por tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La publicación se realizó tras concluir la etapa de revisión de registros, considerada uno de los filtros más relevantes del proceso.

Las y los aspirantes deberán presentarse el 6 de abril a la evaluación de conocimientos, que forma parte de la segunda fase de selección.

Cancelan registros y depuran expedientes

Durante la revisión, el Comité determinó cancelar 35 folios por incumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, además de un caso por declinación voluntaria.

El Comité Técnico de Evaluación llevó a cabo un proceso de depuración de aspirantes. EFE/José Méndez

Asimismo, se identificaron inconsistencias en diversos expedientes, lo que derivó en un proceso de prevención para que los aspirantes corrigieran documentación.

Sin embargo, 81 personas no subsanaron las observaciones en el plazo establecido, por lo que quedaron fuera del proceso.

Así avanzó el proceso de registro de aspirantes

El procedimiento de inscripción reflejó un alto interés por integrar el órgano electoral, con cientos de perfiles provenientes de distintos sectores.

476 expedientes fueron inicialmente validados por la Secretaría General

209 registros presentaron observaciones en su documentación

395 aspirantes lograron completar el registro en una primera depuración

16 personas fueron reincorporadas tras revisión de inconsistencias

369 integran la lista definitiva publicada el 5 de abril

Este proceso incluyó la revisión documental exhaustiva para garantizar el cumplimiento de requisitos legales antes de avanzar a la etapa de evaluación.

Perfiles diversos marcan la contienda por el INE

El universo de aspirantes incluye funcionarios, académicos, abogados, exautoridades electorales y perfiles de la sociedad civil.

El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista final de 369 aspirantes al INE.

De acuerdo con reportes periodísticos, también participan integrantes o exintegrantes del propio instituto, así como personas vinculadas a administraciones públicas recientes.

En la lista se identifican perfiles con experiencia electoral, pero también aspirantes provenientes de otros ámbitos, lo que refleja una amplia diversidad en la contienda por los cargos.

Ajustes legales y sentencias modifican la convocatoria

El proceso también ha sido impactado por resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó modificar criterios de elegibilidad.

Entre los cambios destaca la eliminación de restricciones relacionadas con candidaturas previas, particularmente para quienes participaron en procesos de elección de personas juzgadoras.

Además, se instruyó garantizar mayor difusión de los ajustes para asegurar condiciones de equidad y transparencia.

El TEPJF emitió resoluciones que modifican los criterios de elegibilidad. (Crédito: X/@TEPJ_informa)

Fechas clave rumbo a la designación final:

El proceso de selección contempla varias etapas a desarrollarse durante abril, antes de la designación definitiva por la Cámara de Diputados.

6 de abril: evaluación de conocimientos para aspirantes

17 de abril: conclusión de evaluaciones

20 de abril: integración de listas finales por el Comité

22 de abril: envío a la Junta de Coordinación Política

28 de abril: posible votación en el Pleno

29 de abril: eventual intervención de la Suprema Corte en caso de desacuerdo

Las tres personas seleccionadas ocuparán las consejerías del INE por un periodo de nueve años, en sustitución de consejeros que concluyen su encargo.