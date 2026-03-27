Guardia Nacional intensifica vigilancia en rutas clave y destinos turísticos por vacaciones de Semana Santa 2026

(CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM)

Con el objetivo de reforzar la seguridad durante el periodo vacacional, la Guardia Nacional desplegó a 50 mil elementos en todo el país como parte del Operativo Semana Santa 2026.

La estrategia contempla vigilancia en destinos turísticos, carreteras y puntos de alta afluencia, ante el incremento de viajeros nacionales y extranjeros.

El operativo, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, inició el 18 de marzo y se mantendrá activo hasta el 18 de abril, según informó el subjefe operativo, Alejandro Riva Salgado.

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Refuerzo de seguridad en carreteras y destinos turísticos

(AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

De acuerdo con el mando de la corporación, el despliegue contempla presencia en playas, zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, aeropuertos y centrales de autobuses.

“Vamos a tener presencia en 21 playas, en zonas arqueológicas, en áreas protegidas, en carreteras y casetas; a lo largo y ancho del territorio nacional para salvaguardar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros”, explicó Riva Salgado.

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El operativo representa un incremento en la fuerza habitual, que es de 30 mil elementos, con la incorporación de 20 mil efectivos adicionales para cubrir la demanda del periodo vacacional.

“Tendremos un promedio de 50 mil elementos solamente para el Operativo de Semana Santa”, detalló.

Vigilancia permanente y recomendaciones a viajeros

(SICT)

El despliegue incluye patrullas, camionetas, motocicletas, helicópteros y embarcaciones, lo que permite ampliar la cobertura en tierra y zonas costeras.

Las autoridades también informaron que el número 088 estará disponible las 24 horas para reportar emergencias o solicitar apoyo.

“Vamos a trabajar en aeropuertos, en carreteras y en las rutas de mayor afluencia; vamos a estar hablando con la gente en las casetas”, señaló el general.

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Entre las recomendaciones destacan respetar los límites de velocidad, no conducir cansado, revisar el vehículo antes de viajar y usar el cinturón de seguridad en todo momento.