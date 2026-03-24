“¿Por qué no habla de la guerra contra el narco?“: Sheinbaum arremete contra Calderón y Gil Zuarth tras críticas por inseguridad

(Crédito: Presidencia)

Las críticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la situación de inseguridad en México, generaron una respuesta directa de Claudia Sheinbaum Pardo.

Díaz Ayuso afirmó que la inseguridad en el país “está peor que nunca” y sostuvo que durante la Conquista Española no existieron agravios contra los pueblos indígenas, señalando como errónea la exigencia de una disculpa formal por parte de España al gobierno mexicano.

En su respuesta, Sheinbaum enfatizó la relación del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como asesor de Díaz Ayuso y cuestionó que el exfuncionario y la mandataria española no hablen sobre los efectos de la “guerra contra el narco”.

“¿Saben quién es asesor de esta mujer? Felipe Calderón, ¿pues qué van a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco Calderón y ella?”, expresó Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo también dirigió críticas a Roberto Gil Zuarth, quien participó en Fox News exponiendo cifras sobre un presunto aumento de la extorsión en México. Sheinbaum cuestionó la procedencia de esos datos y la participación de políticos mexicanos en medios estadounidenses: “Primero, ¿qué hacen allá en medios de comunicación de Estados Unidos?, además diciendo mentiras de que la extorsión había aumentado".

Sheinbaum añadió que los medios comerciales, con sus excepciones, y figuras opositoras no reconocen los esfuerzos en materia de seguridad. Señaló que, incluso cuando admiten la reducción de homicidios, lo atribuyen a la presión ejercida por Estados Unidos sobre la presidencia mexicana.