México

Automovilista escapa luego de atropellar a policía de tránsito para evadir retén en Ecatepec, Edomex

El oficial arrollado resultó con diversas lesiones y fracturas

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Posteriormente fue localizado el vehículo
Posteriormente fue localizado el vehículo abandonado. Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Un conductor logró evadir un operativo de seguridad en Ecatepec, Estado de México, tras atropellar a un policía municipal que participaba en la revisión de vehículos.

El automovilista huyó del lugar luego de arrollar al agente, quien sufrió lesiones graves y requirió atención médica especializada.

El hecho ocurrió durante un filtro aleatorio en la colonia Tablas del Pozo, como parte de las estrategias para combatir la incidencia delictiva en el municipio.

Las imágenes del incidente fueron difundidas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec a través de un video, donde se observa la reacción del conductor de un vehículo marca Volkswagen, modelo Beetle con vidrios polarizados al recibir la indicación de alto.

El automóvil avanzó a toda velocidad, proyectando al oficial contra el asfalto. El elemento, identificado como Oswaldo Augusto Zárate Portugal, resultó con golpes y fractura en la muñeca izquierda, por lo que fue necesario trasladarlo para intervención quirúrgica.

En dichos trabajos de prevención colaboran instituciones federales como la Secretaría de Marina (Marina).

Operativo y persecución tras el incidente

El operativo vial tenía como objetivo revisar vehículos y motocicletas, así como detectar unidades con reporte de robo. De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, tras el atropello se desplegó un dispositivo para localizar al responsable.

El vehículo involucrado fue encontrado abandonado en calles cercanas, mientras que el conductor no fue ubicado en la zona.

Autoridades iniciaron la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, conforme a la ley.

El agente herido fue identificado como Augusto Zárate. Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

Durante este tipo de operativos, la policía municipal realiza inspecciones aleatorias en distintas colonias consideradas de alto riesgo según el mapa de calor delictivo local.

En la jornada donde ocurrió el ataque, se realizaron 120 revisiones a motocicletas y automóviles con vidrios polarizados y se inspeccionó a 163 personas, lo que derivó en la aplicación de 10 infracciones por violaciones al reglamento de tránsito vigente.

Declaraciones de autoridades y estrategia de seguridad

En el video difundido oficialmente, el subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, destacó que estos operativos se efectúan diariamente, priorizando las zonas con mayor incidencia delictiva.

Además, explicó que la estrategia contempla intervenir principalmente las zonas peligrosas, mediante operativos aleatorios basados en el análisis del mapa de calor y la cronología de la incidencia delictiva del municipio.

Luis Enrique Serna García, subdirector
Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal. Crédito: Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec

El plan prevé intervenir dieciséis colonias identificadas con los índices delictivos más elevados, con el objetivo de evitar que la incidencia continúe en aumento.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec confirmó que el oficial Oswaldo Augusto Zárate Portugal presentó lesiones que requirieron atención médica especializada y que se dará seguimiento al caso conforme a los protocolos legales.

El caso permanece bajo investigación y la búsqueda del responsable sigue activa, según reiteró la dependencia local en el material audiovisual.

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