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Servicio Militar 2026 ya está en marcha: será más corto y con nuevo formato

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó un modelo más flexible dirigido principalmente a jóvenes nacidos en 2008 y remisos

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La Secretaría de la Defensa
La Secretaría de la Defensa Nacional implementó un modelo más flexible dirigido principalmente a jóvenes nacidos en 2008 y remisos

El Servicio Militar Nacional en México ya está en marcha este 2026 con modificaciones importantes en su estructura. Bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el programa mantiene su carácter obligatorio, pero ahora adopta un formato más corto y accesible para facilitar su cumplimiento.

La principal novedad es la reducción del tiempo de adiestramiento. A diferencia de años anteriores, cuando el servicio implicaba una mayor carga de sesiones, ahora podrá completarse en 13 sábados, lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses. Este cambio busca que los jóvenes puedan cumplir con esta obligación sin afectar de manera significativa sus estudios o actividades laborales.

Clase 2008 y remisos: quiénes deben registrarse

El proceso está dirigido principalmente a los jóvenes nacidos en 2008, quienes este año cumplen la mayoría de edad. Asimismo, también incluye a los llamados “remisos”, es decir, personas que no realizaron el trámite en su momento.

El periodo de alistamiento comenzó el 2 de enero de 2026 y permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026. Durante este tiempo, los interesados deben acudir a la Junta de Reclutamiento correspondiente a su municipio o alcaldía para iniciar el trámite de su cartilla militar.

El cumplimiento del SMN se sustenta en el artículo 5 de la Constitución mexicana, que establece la obligatoriedad del servicio de las armas para los ciudadanos.

Reclutas participan en el arranque
Reclutas participan en el arranque del Servicio Militar Nacional 2026, que ahora se realiza en solo 13 sesiones sabatinas como parte del nuevo esquema implementado por la Sedena

Calendario clave: registro, sorteo y adiestramiento

Una vez realizado el registro, los aspirantes deberán estar atentos al siguiente paso: el tradicional sorteo, programado para noviembre de 2026. En este proceso se determina, mediante el sistema de bolas (blanca, azul o negra), quiénes deberán cumplir con el adiestramiento activo.

Quienes resulten seleccionados participarán en el nuevo esquema de capacitación sabatina, que se desarrollará en centros de adiestramiento militar en un horario aproximado de 07:00 a 13:00 horas.

La liberación de la cartilla militar se prevé hacia finales del año, una vez que se haya cumplido con las sesiones correspondientes.

Requisitos para tramitar la cartilla militar

Para iniciar el proceso del Servicio Militar Nacional, los aspirantes deben presentar la siguiente documentación:

  • Acta de nacimiento
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial
  • Fotografías con características específicas (camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto)

La Sedena también ha reiterado que el trámite de la cartilla militar es completamente gratuito cuando se realiza por primera vez, por lo que se recomienda evitar intermediarios o gestiones a través de redes sociales.

Reclutas participan en el arranque
Reclutas participan en el arranque del Servicio Militar Nacional 2026, que ahora se realiza en solo 13 sesiones sabatinas como parte del nuevo esquema implementado por la Sedena

Cartilla militar: un documento clave para el futuro

Obtener la cartilla militar liberada continúa siendo un requisito importante para diversos ámbitos. Este documento puede ser indispensable para acceder a empleos en el sector público, instituciones de seguridad y algunos procesos educativos.

Además, el nuevo enfoque del SMN no solo busca cumplir con una obligación legal, sino también fortalecer valores como la disciplina, el compromiso social y la participación ciudadana.

Con estas modificaciones, el Servicio Militar Nacional 2026 se adapta a las necesidades actuales, ofreciendo un esquema más ágil sin perder su propósito formativo y cívico.

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