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MEDIDAS PRECAUTORIAS

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El acceso a este contenido se encuentra temporalmente suspendido en cumplimiento de una medida conservatoria ordenada por autoridad judicial competente, dentro del expediente 355/2026 radicado ante el Juzgado Vigésimo Octavo de Proceso Escrito Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

La presente medida es de carácter provisional y se adopta sin prejuzgar sobre el fondo del asunto ni sobre los derechos de las partes.

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