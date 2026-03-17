MEDIDAS PRECAUTORIAS

El acceso a este contenido se encuentra temporalmente suspendido en cumplimiento de una medida conservatoria ordenada por autoridad judicial competente, dentro del expediente 355/2026 radicado ante el Juzgado Vigésimo Octavo de Proceso Escrito Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
La presente medida es de carácter provisional y se adopta sin prejuzgar sobre el fondo del asunto ni sobre los derechos de las partes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 5 de octubre: reabren Paseo de la Reforma en ambos sentidos tras retiro de manifestantes
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México
Xochimilco implementa Ley Seca: en qué colonias se prohibirá la venta de alcohol durante octubre
Las autoridades informaron que esta restricción aplicará del 2 de octubre al 2 de noviembre de 2026, invitaron a la población seguir las normas y evitar multas
Pese a reclamos de fraude, Karina Torres agradece al público por su tercer lugar en La Casa de los Famosos México
La creadora de contenido valoró la decisión del público en la gran final de La Casa de los Famosos México y atribuyó la molestia de sus amigas a la euforia del momento
Larvas en el bote de basura: por qué aparecen y los pasos para eliminarlas sin que regresen
El calor, la humedad y los líquidos acumulados en las bolsas convierten un bote de basura en un espacio apto para las larvas
Temblor hoy 5 de octubre en México: se registró un sismo de 4.0 en Cintalapa, Chiapas
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
MÁS NOTICIAS