Ángela Aguilar advierte que continuará interpretando canciones de su familia: “Funada ya estoy, ¿qué importa?”

La hija de Pepe Aguilar reiteró su compromiso de honrar el legado familiar y trabajar por el reconocimiento de las mujeres en la música regional

La hija de Pepe Aguilar
La hija de Pepe Aguilar reiteró su compromiso de honrar el legado familiar y trabajar por el reconocimiento de las mujeres en la música regional.

En el arranque de su gira ‘Libre Corazón’ en noviembre de 2025, Ángela Aguilar sorprendió al público al rendir homenaje a su abuela, Flor Silvestre, y subrayar la importancia de su legado en la música mexicana. La cantante, en cada uno de sus shows tomaba el micrófono para destacar cómo Flor Silvestre abrió el camino para las mujeres en la industria musical durante la década de los cincuenta. El regreso de Aguilar a los escenarios marcó su vuelta tras un año de ausencia motivada por las controversias que rodearon su vida personal.

Durante uno de los conciertos, la hija de Pepe Aguilar se detuvo ante el público y compartió una reflexión sobre los desafíos de ser mujer en la música. “Esta es la sección en la que canto canciones de mi familia. Y para mí, mi familia es lo más importante que tengo en la vida”, expresó en el clip que se ha vuelto a viralizar en redes.

La cantante reflexionó sobre la relevancia de los valores familiares en su vida y en la identidad mexicana. “Creo que, o sea, de las cosas más bonitas de... siento que de ser mexicana es lo importante que es la familia, lo importante que es estar cerca de los tuyos, de respetar a los mayores, de aprender de ellos, de escuchar sus historias. Y creo que yo tengo una familia muy cool”, afirmó.

Ángela aseguró que continuará cantando
Ángela aseguró que continuará cantando temas de su famila.

“La verdad me da mucha risa porque la gente siempre dice que soy un disco rayado y que hablo mucho de mi familia. Pero me vale, ¿saben? O sea, como...”, comentó, entre risas. “Al cabo funada yo estoy, ¿qué importa?”, añadió.

La artista reiteró el orgullo que siente por la trayectoria de sus familiares y reconoció que aún le queda mucho camino por recorrer. “Ser mujer en esta industria no es fácil ahorita, en 2025, pero me imagino lo que tuvo que pelear mi abuela en los cincuentas para poder tener un espacio para que le pudieran abrir las puertas de los escenarios, de las películas”, expresó la artista ante los asistentes. “Y yo siento que porque yo estoy aquí es porque ella luchó mucho hace mucho tiempo”, agregó.

Las palabras de Ángela Aguilar resonaron y la cantante también declaró ser originaria de Zacatecas, enfatizó la relevancia de recordar los orígenes familiares y el peso de la historia en la construcción de carreras artísticas femeninas. “Así que siento que no puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes. Y yo vengo de Zacatecas”, afirmó antes de dedicar un tema a su abuela.

La cantante en cada uno de sus conciertos de su gira pasada, habló sobre el legado de su abuela Flor Silvestre.

“Creo que también siento que mi lucha ahora va a ayudar a las siguientes generaciones de mujeres que les gusta la música mexicana”, manifestó la joven cantante, subrayando el compromiso de seguir abriendo puertas dentro del género.

Su discurso cerró con una dedicatoria especial: “¡Viva Zacatecas! Y pues esta canción es para mi abuela hasta el cielo, que sé que le encanta”, concluyó Aguilar, antes de empezar con un tema musical.

