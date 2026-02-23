Suspensión de clases en varios estados tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Escuelas cerradas y vacías tras la suspensión de clases por la captura y muerte de ‘El Mencho’ en varios estados del país (Infobae-Itzallana)

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia, bloqueos y suspensión de clases en diferentes entidades federativas y universidades del país.

Las consecuencias tras el operativo contra ‘El Mencho’

Autoridades de México confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, después de un operativo realizado el 22 de febrero. Este hecho generó una serie de bloqueos y disturbios en distintos puntos del país, así como la suspensión de actividades académicas en varios estados y centros educativos, según reportó El Heraldo de México.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, durante la operación fueron detenidos al menos otros seis miembros del CJNG. ‘El Mencho’ resultó herido y falleció durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Las autoridades informaron que se aseguraron armas, vehículos blindados y lanzacohetes de alto poder.

Entidades y municipios donde se suspendieron clases

Diversas secretarías estatales y municipales de educación, así como instituciones de educación superior, anunciaron la suspensión de clases para este lunes 23 de febrero, la lista incluye:

Poza Rica, Veracruz

Comunicado oficial de la Universidad Veracruzana, fechado en Xalapa el 22 de febrero de 2026.

Todos los municipios de Michoacán

Comunicado institucional emitido por la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, encabezada por Gabriela Molina Aguilar.

Todos los municipios de Guanajuato

Comunicado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, fechado el 22 de febrero de 2026, donde se informa la suspensión de clases en todos los niveles educativos del estado para el 23 de febrero.

Todos los municipios de Jalisco

Comunicado oficial de la Secretaría de Educación Jalisco fechado el 22 de febrero de 2026, donde se anuncia la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos para el lunes 23 de febrero.

Todos los municipios de Colima

Comunicado oficial de la Universidad de Colima donde se informa la suspensión preventiva de clases y labores presenciales para el lunes 23 de febrero en todos los planteles y dependencias de la institución.

Todos los municipios de Puebla

Comunicado oficial de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, emitido en la Ciudad de Puebla.

La medida abarca todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes y personal académico.

Universidades y escuelas superiores que suspendieron actividades

(UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comunicó la suspensión de actividades en varias de sus sedes y facultades. Las principales afectadas son:

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla : suspensión lunes 23 y jueves 24 de febrero

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia : suspensión lunes 23 y martes 24 de febrero

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: suspensión de actividades fuera de Ciudad de México y Estado de México hasta nuevo aviso

Además, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Psicología, la Facultad de Contaduría y Administración y la Escuela Nacional Preparatoria Número 6 indicaron que no se tomará asistencia los días 23 y 24 de febrero.

Otras universidades que anunciaron suspensión de clases incluyen:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Universidad Iberoamericana de Puebla

Universidad de las Américas Puebla

Universidad Veracruzana

Universidad La Salle Bajío

Universidad La Salle Ciudad Obregón

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad de Guanajuato

Preparatoria Federal de Tijuana

El contexto tras la muerte de ‘El Mencho’

El operativo contra ‘El Mencho’ se llevó a cabo en el contexto de una estrategia nacional para combatir a los principales líderes del narcotráfico en México. La reacción violenta tras su muerte se manifestó en bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques en varios estados, lo que motivó a las autoridades educativas y de seguridad a emitir recomendaciones y suspender actividades escolares.

Según El Heraldo de México, hasta el cierre de esta edición las autoridades continúan evaluando la situación para determinar si la suspensión de clases se extenderá en próximos días.