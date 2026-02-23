Suspensión de clases en varios estados tras el abatimiento de ‘El Mencho’

La captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó una ola de violencia, bloqueos y suspensión de clases en diferentes entidades federativas y universidades del país.
Las consecuencias tras el operativo contra ‘El Mencho’
Autoridades de México confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, después de un operativo realizado el 22 de febrero. Este hecho generó una serie de bloqueos y disturbios en distintos puntos del país, así como la suspensión de actividades académicas en varios estados y centros educativos, según reportó El Heraldo de México.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad, durante la operación fueron detenidos al menos otros seis miembros del CJNG. ‘El Mencho’ resultó herido y falleció durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México. Las autoridades informaron que se aseguraron armas, vehículos blindados y lanzacohetes de alto poder.
Entidades y municipios donde se suspendieron clases
Diversas secretarías estatales y municipales de educación, así como instituciones de educación superior, anunciaron la suspensión de clases para este lunes 23 de febrero, la lista incluye:
- Poza Rica, Veracruz
- Todos los municipios de Michoacán
- Todos los municipios de Guanajuato
- Todos los municipios de Jalisco
- Todos los municipios de Colima
- Todos los municipios de Puebla
La medida abarca todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad, con el objetivo de proteger la seguridad de estudiantes y personal académico.
Universidades y escuelas superiores que suspendieron actividades
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comunicó la suspensión de actividades en varias de sus sedes y facultades. Las principales afectadas son:
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla: suspensión lunes 23 y jueves 24 de febrero
- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia: suspensión lunes 23 y martes 24 de febrero
- Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia: suspensión de actividades fuera de Ciudad de México y Estado de México hasta nuevo aviso
Además, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Psicología, la Facultad de Contaduría y Administración y la Escuela Nacional Preparatoria Número 6 indicaron que no se tomará asistencia los días 23 y 24 de febrero.
Otras universidades que anunciaron suspensión de clases incluyen:
- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
- Universidad Iberoamericana de Puebla
- Universidad de las Américas Puebla
- Universidad Veracruzana
- Universidad La Salle Bajío
- Universidad La Salle Ciudad Obregón
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- Universidad de Guanajuato
- Preparatoria Federal de Tijuana
El contexto tras la muerte de ‘El Mencho’
El operativo contra ‘El Mencho’ se llevó a cabo en el contexto de una estrategia nacional para combatir a los principales líderes del narcotráfico en México. La reacción violenta tras su muerte se manifestó en bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques en varios estados, lo que motivó a las autoridades educativas y de seguridad a emitir recomendaciones y suspender actividades escolares.
Según El Heraldo de México, hasta el cierre de esta edición las autoridades continúan evaluando la situación para determinar si la suspensión de clases se extenderá en próximos días.