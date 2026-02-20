México

Temperaturas en Puebla de Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este viernes en Puebla de Zaragoza, México.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Puebla de Zaragoza habrá un 0% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 27 centígrados y una mínima de 9°. La nubosidad será del 7% y por la noche habrá una posibilidad del 0% de lluvias.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre montañas, así es el clima en Puebla

El clima en Puebla es principalmente templado con distintos grados de humedad, siendo el verano cuando más precipitaciones se presentan aunque la ausencia de ellas se explica debido a las altas montañas que impiden el paso a nubes cargadas del Golfo de México.

Por regiones, las sierras de Tehuacán, Nevada, Norte y el Citlaltépetl gozan la mayor parte del año de una temperatura templada; la Mixteca Poblana, la sierra Norte y la Sierra de Quimixtlán tienen un clima cálido; mientras que el valle de Tehuacán y los llanos de San Juan y San Andrés presentan uno seco o semiseco.

En territorio poblano la temperatura anual ronda entre los 11 y 27 grados. A los viajeros se les aconseja visitar este estado a mediados de febrero y hasta principios de mayo, cuando el clima es agradable.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en los últimos años la temperatura máxima promedio anual en Puebla ha subido 2.2 grado al pasar de 27.9 grados en 1985 a 30.1 grados en 2020; en tanto, la mínima ha incrementado 1.9 grados, pasando de 13 grados (1985) a 14.9 grados (2020).

En Puebla la temperatura
En Puebla la temperatura promedio anual ronda los 11 y 27 grados. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Puebla de ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

En pleno aislamiento previo al reality, la ex Miss Universo puso en jaque la producción tras un episodio de ansiedad

Lupita Jones no puede con

Qué hacer si mi hijo quiere ser therian

Una mezcla de autoexploración, influencias sociales y factores psicológicos ayuda a entender este fenómeno que desconcierta a tantas familias

Qué hacer si mi hijo

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Prepárate antes de salir: conoce

Conoce el clima de este día en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas con

Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Gomita asegura que su cuerpo

Gomita asegura que su cuerpo está “cansado de las cirugías” tras hospitalización de emergencia

Pedro Sola revela fuerte enojo que tuvo con Daniel Bisogno y afirma que Pati Chapoy presentía su muerte

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

‘Sixpence None the Richer’ anuncia concierto en la CDMX

Mario Bezares se salvó por minutos de una redada ICE en EEUU: “No salgas”

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano