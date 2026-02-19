Horarios y ubicaciones de los módulos nocturnos de vacunación contra el sarampión en CDMX

Niños, trabajadores de la salud y personas sin comprobante de vacunación pueden acudir a los módulos nocturnos instalados en la CDMX. (Cuartoscuro)

La Ciudad de México activó una red de módulos nocturnos para aplicar vacunas contra el sarampión ante el incremento reciente de casos, priorizando así la protección de la población infantil y de grupos en riesgo.

Desde las últimas semanas, la capital mexicana y el país enfrenta un repunte de sarampión, una enfermedad viral altamente transmisible que afecta sobre todo a niños. El virus se dispersa a través de diminutas gotas de saliva expulsadas al toser, estornudar o hablar, lo que facilita la propagación en espacios públicos. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que la velocidad con la que se expande el virus posiciona a este padecimiento como uno de los más contagiosos.

Decenas de personas continúan acudiendo a vacunarse contra el Sarampión en el módulo instalado frente al Palacio de Bellas Artes. Esta mañana durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que se tienen registrados 9mil 487 casos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Recomendaciones sanitarias y esquema de vacunación

Las autoridades de salud insisten en la importancia del uso de cubrebocas y el aislamiento domiciliario cuando se presentan síntomas, como parte de las medidas para cortar cadenas de transmisión. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 10 y 14 días después del contagio y requieren atención médica inmediata para evitar complicaciones.

El esquema oficial de vacunación en México contempla dos aplicaciones de la vacuna triple viral (SRP), que también previene la rubéola y las paperas. La primera dosis se administra a los 12 meses de edad, mientras que la segunda dosis corresponde a los seis años para quienes nacieron antes de julio de 2020, o a los 18 meses para los nacidos a partir de esa fecha. Aquellas personas que completan este esquema se consideran protegidas a largo plazo. Existen situaciones donde se recomienda dosis adicionales:

Personas sin constancia de vacunación

Trabajadores de la salud

Quienes viajan a zonas con brotes activos deberán consultar a las autoridades para recibir una o dos aplicaciones extra, según su historial.

CIUDAD DE MÉXICO, 14DICIEMBRE2025.- En el zócalo capitalino este fin de semana continúa la aplicación de vacunas contra el sarampión. FOTO: EDGRA NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Puntos nocturnos de vacunación contra el sarampión

Estos centros ofrecen atención de 09:00 a 23:00 horas, y algunos incluso permanecen abiertos durante la madrugada en zonas de alta afluencia. Los habitantes de la capital pueden acudir a los siguientes puntos para recibir la vacuna contra el sarampión:

Alameda Norte

Basílica de Guadalupe

Bellas Artes

Mercado Verde

Ángel de la Independencia

Estación Vasco de Quiroga del Cablebús

Deportivo Carmen Serdán

Deportivo Hermanos Galeana

Kiosco de la San Felipe de Jesús

Centro de Coyoacán

Mercado Río Blanco

Mercado Rosa Torres

Parque La Bombilla

Parque Jardín HIdalgo

Parque de los Venados

Parque la Postal

Central de Abastos (20:00 a 7:00 horas)

Jardín Hidalgo