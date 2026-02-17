México

Hombres G en México: estos son los precios de los boletos para CDMX y Guadalajara

La banda española volverá a nuestro país para celebrar su carrera

La banda española Hombres G vuelve a nuestro país (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Hombres G anunció su regreso a México con dos conciertos programados como parte de su nueva gira internacional, denominada Los Mejores Años De Nuestra Vida.

La agrupación española se presentará el 13 de octubre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el 20 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La preventa de entradas para estos conciertos de Hombres G, bajo la modalidad Gran Venta HSBC, estará disponible los días 23 y 24 de febrero.

Posteriormente, la venta general comenzará el 25 de febrero, permitiendo a los fanáticos adquirir sus boletos para este esperado regreso de la banda.

¿Cuánto cuestan los boletos?

La emblemática banda española se presentará en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el Auditorio Telmex de Guadalajara

Los precios para el show de Guadalajara ya han sido publicados:

ZONA ROJA: $4,092

ZONA AZUL 1: $2,852

ZONA AZUL 2: $2,604

ZONA VERDE: $2,108

ZONA BLANCA: $1,364

ZONA LILA: $1,240

ZONA NARANJA: $992

ZONA AMARILLA: $744

DISCAP: $992

Se espera que los precios para el Auditorio Nacional sean revelados muy pronto, pero podemos adelantar que son muy parecidos a estos.

Hombres G vuelve a México apenas pocos meses después de su histórico concierto en el Estadio GNP Seguros, el más importante de la Ciudad de México, donde reunió a más de 60 mil fanáticos.

Las canciones de Hombres G que todos queremos escuchar en sus conciertos en México

Así fue el concierto de Hombres G en 2025 (Foto: Ignacio Izquierdo)

Las giras de Hombres G en México suelen reunir a varias generaciones en torno a un repertorio que ha marcado la historia del pop en español.

Cuando la banda española se presenta en el país, el público espera escuchar canciones emblemáticas que han trascendido décadas y continúan presentes en fiestas y reuniones.

En los conciertos recientes, la audiencia suele recibir con entusiasmo temas como Devuélveme a mi chica, considerado el mayor himno del grupo y uno de los momentos más coreados en cada show. Esta canción representa la consagración de Hombres G en el panorama latino, y su presencia en el repertorio resulta indispensable.

Otro tema infaltable es Te quiero, cuya letra simple y pegadiza sigue generando emoción. El público también responde con fuerza a clásicos como Venezia y Marta tiene un marcapasos, melodías que mantienen su popularidad y suelen figurar entre las más solicitadas.

En cada presentación, los asistentes esperan escuchar El ataque de las chicas cocodrilo. El repertorio se completa con éxitos como Visite nuestro bar, temas que refuerzan el vínculo entre la banda y el público mexicano.

La selección de canciones de Hombres G en México prioriza sus éxitos de los años ochenta y noventa, pero también integra temas más recientes que muestran la vigencia del grupo, como Lo Noto.

